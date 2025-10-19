Koalícia chce predlžovať vládne obdobie: Gašpar hovorí o úspore financií, Hlina o zbytočnom balaste

BRATISLAVA - Predĺženie vládneho obdobia zo štyroch na päť rokov by mohlo ušetriť finančné prostriedky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že k tejto téme otvárajú diskusiu. Spomenul aj návrh predĺžiť volebné obdobie primátorov, starostov a šéfov vyšších územných celkov. Poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS) tieto debaty vníma ako zbytočný balast.
„My otvárame diskusiu. My sme povedali, že treba sa o tom začať rozprávať na úrovni, samozrejme, aj samosprávy, diskutovať so štátnymi úradníkmi a možno aj v parlamente s opozíciou, pretože každá tá jedna úprava sa bude týkať do budúcna aj vlád, ktoré možno vzídu tentoraz z opozície,“ uviedol Gašpar. Podotkol, že ide o zmenu ústavného zákona, na ktorú je potrebných 90 hlasov. „Načo meniť teraz to, čo funguje,“ pýtal sa Hlina.
Hovorili aj o novele rokovacieho poriadku NR SR. Gašpar v tejto súvislosti spomenul, že poslanci by za porušenia princípov slušného správania mohli dostať pokutu. Hlina považuje niektoré časti za logické, situácia v parlamente podľa neho začína byť prudko deficitná. Zároveň kritizoval, že v súčasnosti sú v NR SR obmedzované rozpravy, parlamentné výbory sú nefunkčné a následne podľa neho nastáva u niektorých poslancov excesívnejšie správanie.
V súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok si Gašpar nevie predstaviť, že poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) bude hlasovať za, keď tak neurobil pri konsolidačnom balíku. Doplnil, že v koalícii volajú po stabilizovaní procesov a je úlohou Hlasu-SD urobiť si poriadok vnútri strany. Debatovali tiež o zavedení 13. dôchodkov. Súhlasili s tým, že by mali byť adresné. Prebrali aj nehodu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara či protest za jeho odvolanie. Tiež rozhodnutie v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).