Rada EÚ a Európsky parlament sa predbežne dohodli o obrannom programe s rozpočtom 1,5 miliardy eur

BRUSEL - Dánske predsedníctvo Rady Európskej únie a vyjednávači z Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o Programe európskeho obranného priemyslu (EDIP), ktorý počíta s financovaním obrany prostredníctvom grantov vo výške 1,5 miliardy eur do roku 2027. Pätina z tejto sumy je vyčlenená na obrannú spoluprácu s Ukrajinou, informovala v noci na piatok agentúra Bloomberg.
Návrh na zriadenie EDIP predložila Európska komisia v marci minulého roka. Tento program, disponujúci balíkom 1,5 miliardy eur na obdobie 2025-2027, nadväzuje na existujúce projekty zamerané na podporu spoločného obstarávania obranných produktov a posilnenie výrobných kapacít.
Viac ako ročný spor o pravidlá
Štvrtková predbežná dohoda medzi Radou EÚ a vyjednávačmi z EP je podľa Bloombergu výsledkom viac ako ročného sporu o pravidlá, v ktorom Francúzsko stálo na čele snáh o uprednostnenie európskeho priemyslu. Podľa dohody podiel komponentov z krajín mimo EÚ a pridružených štátov nesmie presiahnuť 35 percent odhadovanej hodnoty konečného produktu.
Ciele EDIP
Medzi ciele EDIP patrí práve zníženie závislosti EÚ od zbraní z USA, zefektívnenie verejného obstarávania a zvýšenie konkurencieschopnosti nejednotného európskeho obranného a leteckého priemyslu. Okrem toho má tiež podporovať spoluprácu s Ukrajinou a tamojšími spoločnosťami prostredníctvom špeciálneho nástroja, na ktorý sa z programu vyčlení 300 miliónov eur.
Tento plán „posilní našu schopnosť vyrábať a dodávať kritické obranné vybavenie a zabezpečí, že budeme môcť rýchlo a rozhodne reagovať na čoraz komplexnejšie bezpečnostné prostredie“, uviedol vo vyhlásení dánsky podpredseda vlády a minister obrany Troels Lund Poulsen. Program EDIP bude doplnený o nové finančný prostriedky, akonáhle sa spustí nový rozpočet EÚ. Návrh viacročného finančného rámca na roky 2028–2034, ktorý EK predstavila v júli, počíta so 131 miliardami eur na obranu, bezpečnosť a vesmír, napísala agentúra Bloomberg.