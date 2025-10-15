MIMORIADNY ONLINE Trump je sklamaný z Putina: Nechce ukončiť vojnu na Ukrajine, hoci je pre neho zlá

KYJEV/WASHINGTON - Ruský prezident Vladimir Putin podľa americkej hlavy štátu Donalda Trumpa jednoducho nechce ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump pritom nevie, prečo v nej Putin pokračuje, keď je pre neho zlá. Povedal to dnes v Bielom dome pri stretnutí s argentínskym prezidentom Javierom Mileiom.
6:30 Ukrajinské úrady v utorok nariadili masovú evakuáciu rodín z desiatok dedín v okolí vojnou poničeného východoukrajinského mesta Kupiansk. Odvolávajú sa na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu“, píše agentúra Reuters. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov na sociálnej sieti Telegram napísal, že úrady nariadili celkom 409 rodinám s 601 deťmi opustiť 27 lokalít v okolí Kupianska. Iný predstaviteľ oblasti zas pre verejnoprávny portál Suspilne povedal, že zoznam evakuovaných lokalít sa zvýšil až na 40.
Pre ruského prezidenta podľa Trumpa nie je vojna dobrá
"Som veľmi sklamaný, pretože Vladimir a ja sme mali veľmi dobrý vzťah," poznamenal Trump. "Už sa blíži štvrtému roku vojny, vojny, ktorú mal vyhrať o týždeň," vyjadril tiež svoje presvedčenie. "Je to hrozná vojna," povedal Trump ďalej s tým, že Putin doteraz kvôli smrti alebo zraneniu prišiel o milión a pol vojakov. Navyše podľa neho ľudia v Rusku stoja dlhé rady na benzín a ekonomika krajiny by mohla skolabovať. "Mal som veľmi dobrý vzťah s Vladimirom Putinom, ale jednoducho nechce skončiť tú vojnu," doplnil tiež Trump, podľa ktorého by si nikto nemyslel, že Ukrajina bude schopná sa tak dlho brániť. Pre ruského prezidenta podľa Trumpa nie je vojna dobrá a mal by s tým niečo robiť.
Trump, ktorý pred nástupom do Bieleho domu sľuboval ruskú agresiu voči Ukrajine rýchlo ukončiť, pôvodne výrazne tlačil na Kyjev a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V poslednom čase však americký prezident dáva opakovane najavo frustráciu z prístupu Moskvy k jeho snahám vojnu ukončiť. V piatok sa Trump stretne so Zelenským, ktorý svojich západných partnerov opakovane prosí o podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany a Spojené štáty žiada o dodávky zbraní schopných zasahovať hlboko na ruskom území.