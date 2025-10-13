Českí vojaci sa pripravujú na obranu Slovenska: Cvičili, ako brániť východnú hranicu NATO

HRADIŠTE - V Doupovských horách na západe Česka sa skončilo veľké certifikačné cvičenie českej 4. brigády rýchleho nasadenia. Približne 500 vojakov tu niekoľko dní simulovalo reálne bojové operácie, aby preukázali pripravenosť na ostré nasadenie. Od decembra budú pôsobiť na Slovensku, kde budú v rámci síl NATO strážiť východnú hranicu aliancie.
Taktické cvičenie v najväčšom výcvikovom priestore českej armády v Doupovských horách, trvalo celý týždeň. Simulácia reálneho boja trvala najmenej 72 hodín. „Je to pomerne zložitý proces. Vyčlenená skupina hodnotiteľov musí posúdiť, či je jednotka schopná plniť úlohy na požadovanej úrovni podľa štandardov NATO,“ vysvetlil veliteľ 4. brigády rýchleho nasadenia, brigádny generál Jiří Líbal.
Cieľom bolo certifikovať jednotku podľa metodiky Creval (Combat Readiness Evaluation), ktorú aliancia používa na hodnotenie pripravenosti svojich síl. Vojaci trénovali obranné aj útočné operácie, presuny, prekonávanie mínových polí či reakcie na chemický útok.
Od decembra budú pôsobiť na Slovensku
Po úspešnej certifikácii budú českí vojaci nasadení od decembra na Slovensku, kde sa stanú súčasťou tzv. Forward Land Forces (rozšírené pozemné sily NATO). Ich úlohou je posilniť odstrašenie potenciálnych hrozieb a v prípade potreby brániť územie členských krajín aliancie.
„Tieto sily sú mnohonárodné a nachádzajú sa v štátoch NATO na severnej a východnej hranici. Ich prítomnosť demonštruje vôľu a záväzky aliancie a v prípade potreby sú pripravené územie brániť,“ povedal pre ČTK Roman Rostás, zástupca náčelníka štábu pre operácie 4. brigády.
Podľa Rostása sú českí vojaci v rámci medzinárodných misií považovaní za rovnocenných partnerov. „Vzhľadom na veľkosť našej armády dávame pomerne vysoký príspevok. Zaväzujeme sa k viac ako dvom brigádnym úlohovým zoskupeniam, čo je vzhľadom na naše možnosti výrazné,“ doplnil.