Séria silných zemetrasení na Filipínach si vyžiadala sedem obetí: Ďalších 300 ľudí je zranených

MANILA - Počet obetí dvoch zemetrasení na juhu Filipín stúpol v sobotu na najmenej sedem, kým zranenia utrpelo ďalších vyše 300 ľudí, uviedli tamojší predstavitelia a miestny úrad pre zvládanie katastrof.
Zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,8, ktoré v piatok postihli oblasť pri pobreží mesta Manay v provincii Davao Oriental zhruba 1200 kilometrov južne od metropoly Manila v rozmedzí 12 hodín, mali dosah na viac než 200.000 miestnych obyvateľov.Filipínsky úrad pre zvládanie katastrof uviedol, že dovedna tri obete na životoch zaznamenali v meste Mati. Dvaja baníci zahynuli v mestečku Pantukan a po jednej obeti hlásili mestá Davao a Tarragona.
Väčšina zranených utrpela pomliaždeniny a modriny po zasiahnutí padajúcimi troskami, zatiaľ čo mnohí trpeli hyperventiláciou a mdlobami, a to vrátane študentov,ktorí boli v čase prvého zemetrasenia o 9:43 h miestneho času (03:43 SELČ) v škole. Druhé otrasy sa vyskytli o 19:12 h miestneho času.Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie (Phivolcs) vydal varovania pred cunami po oboch otrasoch, ku ktorým došlo pod vodou a pochádzali z tej istej zlomovej línie. Varovania boli neskôr zrušené. Od zemetrasení bolo hlásených viac ako 790 dotrasov,uviedol inštitút.
Juh Filipín postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6: Vydali varovanie pred prívalovou vlnou cunami
K Zemetraseniam v Davao došlo len niečo vyše týždňa po zemetrasení s magnitúdou 6,9, ktoré otriaslo centrálnou filipínskou provinciou Cebu, vzdialenou od najnovších otrasov zhruba 515 kilometrov, pričom o život vtedy prišlo najmenej 74 ľudí a 559 utrpelo zranenia, píše DPA.Filipíny sa nachádzajú v oblasti tzv. tichomorského ohnivého kruhu, kde sa vyskytne približne 90 percent zemetrasení na svete.Jedno z najsilnejších zemetrasení zasiahlo túto krajinu v júli 1990, keď na severnom ostrove Luzon zahynulo viac než 2400 ľudí pri zemetrasení s magnitúdou 7,8, dodáva nemecká agentúra.