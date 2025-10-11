Kim Čong-un sa ukázal vo veľkom štýle: KĽDR predviedla novú balistickú raketu!

PCHJONGJANG - Vodca KĽDR Kim Čong-un dohliadal na rozsiahlu vojenskú prehliadku, na ktorej bola predvedená nová medzikontinentálna balistická raketa pred predstaviteľmi rôznych krajín, uviedla v sobotu severokórejská štátna agentúra KCNA.
Prehliadka sa konala v piatok pri príležitosti 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce a nadväzovala na štvrtkové oslavy. Zúčastnili sa na nej napríklad čínsky premiér Li Čchiang, generálny tajomník vietnamskej komunistickej strany To Lam či ruská delegácia vedená bývalým prezidentom Dmitrijom Medvedevom.KĽDR na vojenskej prehliadke predstavila svoju najmodernejšiu medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-20, ktorú agentúra KCNA označila za „najsilnejší jadrový strategický systém zbraní“, ktorým krajina disponuje.
Severná Kórea dokáže prostredníctvom týchto rakiet zasiahnuť akékoľvek miesto na území Spojených štátov. Reuters však pripomína, že zostáva otázne, aký sofistikovaný je jej navádzací systém a do akej miery dokáže hlavica odolať podmienkam pri návrate do atmosféry.Na vojenskej prehliadke Kim predniesol prejav, v ktorom vyjadril „srdečnú podporu“ severokórejským vojakom na zahraničných misiách. Takisto zdôraznil, že hrdinstvo severokórejskej armády sa neprejavuje len pri obrane krajiny, ale aj v „predsunutých stanovištiach budovania socializmu“, uviedla agentúra KCNA.
Medvedev počas stretnutia s Kimom v piatok povedal, že obeta severokórejských vojakov bojujúcich za Rusko v Kurskej oblasti proti Ukrajine je dôkazom dôvery medzi oboma krajinami. Kim zas vyjadril nádej na posilnenie spolupráce s Ruskom v rôznych oblastiach s cieľom dosiahnuť spoločné ciele, uviedla agentúra KCNA podľa Reuters.