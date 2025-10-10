Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom, uviedol Pellegrini

TALLIN - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok počas summitu hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne vyhlásil, že Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom. Žiadna krajina východného krídla podľa jeho slov nemôže byť z tohto projektu vynechaná.
„Slovensko musí byť súčasťou tohto projektu. Východné krídlo musí byť chránené ako celok, nemôže tam byť nejaká pauza alebo diera,“ vyhlásil prezident. Podľa Pellegriniho by k tomu mohli byť využité poznatky a skúsenosti Ukrajiny.
„Zdá sa, že namiesto drahých a extrémne nedostupných zariadení technických by sme mohli využiť vcelku cenovo prístupné riešenia ukrajinských výrobcov týchto systémov, ktoré by mohli pomôcť minimálne v detekcii možného prechodu dronov na naše územie. Potom samozrejme už druhá časť je likvidácia alebo zostrelenie takéhoto dronu,“ uviedol slovenský prezident a dodal, že aj o tejto téme by chcel rokovať s partnermi.
Východná hranica musí byť chránená ako celok
„Mal by panovať súlad medzi nami všetkými, že východná hranica musí byť chránená ako celok bez toho, aby boli nejaké krajiny z toho vynechané,“ uzavrel Pellegrini.
Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnili aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR po druhýkrát.