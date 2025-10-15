Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

V poľskom Malborku umiestnime stíhačky Eurofighter, uviedol nemecký minister

BRUSEL - Nemecko umiestni na poľskej vojenskej leteckej základni v meste Malbork stíhacie lietadlá Eurofighter s cieľom lepšie chrániť východné krídlo NATO. Oznámil to nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu na stretnutí rezortných partnerov krajín Aliancie. Berlín podľa neho v najbližších rokoch zároveň vynaloží desať miliárd eur na všetky druhy dronov, informujú o tom agentúry Reuters a DPA.

„Budeme prispievať k ochrane východného krídla hliadkovými letmi,“ povedal Pistorius popri stretnutí v Bruseli. „Vďaka tomu budeme ešte aktívnejší, prítomnejší a viditeľnejší na východnej hranici Aliancie,“ dodal.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu nemeckého ministerstva obrany uviedla, že Berlín v poľskom Malborku nasadí od decembra do marca dve stíhačky Eurofighter.

NATO v septembri spustilo novú misiu s cieľom lepšie chrániť vzdušný priestor svojich východoeurópskych členov v reakcii na sériu narušení ich vzdušného priestoru zo strany Ruska, pripomína DPA. „Keď (ruský prezident Vladimir) Putin testuje naše hranice, či už v Poľsku, Estónsku alebo inde, reagujeme rozhodne, rýchlo a efektívne,“ vyhlásil Pistorius.

Nemecký minister v Bruseli tiež oznámil, že krajina navrhne, že prevezme vedenie v rámci protivzdušnej obrany Európskej únie a že zvýši svoj príspevok na vzdušný dozor.

