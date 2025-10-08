Lecornu má oznámiť Macronovi, či našiel rýchle riešenie politickej krízy

PARÍŽ - Francúzsko by dnes mohlo mať jasnejšie o tom, akou cestou k ukončeniu prehlbujúcej sa politickej krízy sa vydá po pondelkovej demisii premiéra Sébastiena Lecornua. Odstupujúci šéf vlády, ktorý sa stal už tretím neúspešným šéfom exekutívy od vlaňajších predčasných parlamentných volieb, má dnes prezidentovi Emmanuelovi Macronovi oznámiť, či v rozhovoroch so zástupcami politických strán dospel k návrhu možného riešenia. Lecornuova snaha však počas utorka podľa médií žiadne známky úspechu nevykazovala a Macron bol aj od svojich spojencov pod rastúcim tlakom, aby vypísal predčasné voľby či priamo oznámil vlastnú abdikáciu.
Lecornu podal demisiu po tom, ako v nedeľu predstavil novú vládu, ktorej zloženie sa ale oproti tej predchádzajúcej zmenilo iba minimálne. Macron vymenoval Lecornua do funkcie 9. septembra, premiér tak pôsobil iba 27 dní. Prezident ho potom požiadal, aby sa do dneška pokúsil s ďalšími politikmi hovoriť o možnostiach najbližšieho vývoja.
Macron môže hľadať ďalšieho premiéra
Lecornu rokoval so zástupcami Macronovej centristickej aliancie a s konzervatívcami. Dospeli k záveru, že prioritou zostáva nájsť zhodu o rozpočte na rok 2026, v ktorom však škrty presadzované prezidentovým táborom odmietajú krajná pravica aj ľavica, bez ktorých nemá Macron v parlamente väčšinu. Lídri krajnej pravice Marine Le Penová a Jordan Bardella sa s Lecornuom stretnúť odmietli a vyzvali na nové voľby. Po Macronovej rezignácii ešte pred riadnymi prezidentskými voľbami v roku 2027 začali volať aj niektorí prezidentovi spojenci vrátane jeho prvého premiéra Édouarda Philippea.
Macron teraz môže hľadať ďalšieho premiéra pre menšinovú vládu, ktorá by však podľa politológov nemala veľkú šancu na úspech. Ďalším variantom je rozpustenie parlamentu a vypísanie nových volieb. V tých by podľa prieskumov vládny tábor ďalej stratil, väčšinu by však nezískala ani jedna z opozičných strán.