V ruskom regióne zakázali predaj alkoholu, zatiaľ cez víkendy

MOSKVA - Úrady v autonómnej Altajskej republike v Rusku sa rozhodli zakázať predaj liehovín cez víkendy a sviatky a obmedziť o všedných dňoch, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na oznámenie šéfa sibírskeho regiónu Andreja Turčaka. Formálne má toto rozhodnutie ešte schváliť republiková vláda.
"Ministerstvo zdravotníctva bije na poplach. Úmrtnosť v republike od vlaňajška prevyšuje pôrodnosť," vysvetlil Turčak potrebu radikálneho opatrenia, ktoré by zmenilo situáciu. Predaj alkoholu sa podľa neho zakáže v obchodoch v panelových domoch a v okolí škôlok a škôl. V ďalších obchodoch bude obmedzený vo všedné dni na dobu od 11.00 do 19.00 h, v piatok do 16.00 h. Cez víkendy a cez sviatky bude platiť úplný zákaz.
Liehoviny a tabakové výrobky budú tiež zakázané predávať na pokladniciach, pretože "susedstvo sladkostí a výrobkov pre dospelých je neprípustné". Zatvoriť sa majú všetky krčmy, smutne preslávené opileckými nehodami a bitkami, uviedol Turčak, ktorý býval tajomníkom vládnucej strany Jednotné Rusko, kým ho ruský prezident Vladimir Putin poslal na Sibír. Zdôraznil, že zmyslom zákazu je zabezpečiť zdravú budúcnosť republiky.
Suchý zákon
Ako jeden z prvých ruských regiónov výrazne obmedzila predaj alkoholu Vologodská oblasť v európskej časti Ruska. Oblastný snem schválil gubernátorovi Georgiji Filimonovovi "suchý zákon", ktorý obmedzuje predaj alkoholu na dve hodiny vo všedné dni, od 12 do 14, napísal server Meduza. Cez víkendy si možno vodku a ďalšie liehoviny kúpiť od ôsmej do 23. hodiny, teda rovnako ako predtým.
Excentrický gubernátor podľa serveru vysvetlil zmysel opatrenia slovami, že chce, aby "ľudia prestali chľastať". Vlani sa totiž oblasť dostala do desiatky "najviac píjajúcich" ruských regiónov, keď v predaji 8,9 litra vodky na obyvateľa zaujala deviatu priečku a v celkovom predaji liehovín dokonca priečku šiestu. Z reportáže, zverejnenej s niekoľkomesačným odstupom, ale nijako nevyplýva, že by opatrenie pomohlo k vytriezveniu. Skôr si ľudia cez víkendy kupujú alkohol do zásoby, čo nebývalo zvykom, a tiež sa rozšírili "alkoholové taxíky" s dovozom alkoholu domov, aj keď za trojnásobnú cenu ako v obchodoch.