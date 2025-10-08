Turecko prišlo s prekvapivou predpoveďou: V Ukrajine dôjde k veľkému zlomu! Od TOHTO to závisí

ANKARA - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan naznačil, že vojna na Ukrajine by sa v nasledujúcich mesiacoch mohla priblížiť k historickému prelomu. Po sérii intenzívnych rokovaní a po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa podľa neho začali črtať kontúry možnej dohody o prímerí.
Summit na Aljaške rozhýbal rokovania
V rozhovore pre tureckú stanicu TRT Haber Fidan uviedol, že augustový summit na Aljaške medzi Putinom a Trumpom priniesol „viditeľný posun“ v diplomatickom procese.
„Ruská strana tam veľmi jasne predložila svoje podmienky pre prímerie,“ povedal Fidan. „Trump ich následne prerokoval s ukrajinským prezidentom aj s európskymi lídrami, aby zistil, kde by sa dalo posunúť ďalej.“
Ankara pritom podľa neho pokračuje v kontakte so všetkými aktérmi konfliktu. „Turecko vedie paralelné rozhovory s Ruskom, Ukrajinou, Spojenými štátmi aj Európskou úniou,“ dodal minister.
Boje ako súčasť stratégie
Nárast intenzity bojov na fronte Fidan nevníma ako zlyhanie diplomacie, ale ako súčasť vojenského tlaku pred ďalšími rokovaniami. „Obe strany vedome zvyšujú napätie,“ vysvetlil. „Je to spôsob, ako demonštrovať odhodlanie, vôľu a schopnosť pokračovať v boji.“
Podľa Fidana tak Ukrajina, Rusko aj Európa posilňujú svoje vojenské pozície, aby sa vyhli dojmu slabosti a získali lepšie postavenie pri stole budúcich mierových rozhovorov.
Donbas ako posledná veľká prekážka
Najväčšou prekážkou mieru zostáva podľa tureckého ministra časť Doneckej oblasti, ktorú Rusko ešte plne neovládlo. „Je zrejmé, že Moskva sa ju snaží dobyť. Pre Ukrajinu má však táto oblasť zásadný význam – strata by mohla spustiť reťaz ďalších územných prehier,“ upozornil.
Fidan dodal, že Rusi sa tohto cieľa nevzdajú bez boja a budú pokračovať v ofenzíve. Napriek tomu zostáva optimistom. Na základe rozhovorov so svojimi americkými a európskymi partnermi verí, že v priebehu niekoľkých mesiacov môže dôjsť k zásadnému posunu.
Nádej aj neistota
Minister naznačil, že v hre sú aj alternatívne návrhy, ktoré by mohli priblížiť obe strany k dohode, no detaily odmietol komentovať. „Je to citlivé obdobie, v ktorom sa rozhoduje o tom, či sa svet priblíži k mieru alebo k ďalšej eskalácii,“ uzavrel Fidan.