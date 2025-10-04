Pokojný priebeh českých parlamentných volieb sa narušil: POPLACH v Plzni, celú voľbu narušil nebezpečný požiar

PRAHA - V Českej republike prebieha druhý deň parlamentných volieb. Hlasovať dnes budú voliči, ktorí si cestu do volebných miestností nenašli v piatok. Možnosť vybrať si svojich poslancov majú od 8:00 do 14:00 hodiny. Informácie aspoň o tom, ktoré zoskupenia sa do Snemovne dostali, by mohli byť známe do večera. Výsledky hlasovania z jednotlivých volebných okrskov budú zverejnené na volebnom webe.
- v Českej republike prebieha druhý deň parlamentných volieb,
- volebné miestnosti sa v sobotu 4. októbra otvárajú o 8:00 hodine a uzatvárajú sa o 14:00 hodine,
- vo voľbách sa proti sebe postavili subjekty ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, STAČILO!, Motoristé sobě, Přísaha a ďalší kandidáti.
10:23 Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu v Prahe odovzdal bývalý prezident Václav Klaus. Konštatoval, že volí zmenu, pretože ČR podľa neho zmenu potrebuje.
10:00 Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených.
9:57 Na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave v piatok (3. 10.) večer odvolili vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu aj viacerí členovia Symfonického orchestru hlavného mesta Prahy FOK. Ďalšia časť členov hudobného telesa má prísť voliť v priebehu soboty.
9:24 Polícia doteraz v spojení s voľbami nezaznamenala žiadne incidenty. Povedal to hovorca policajného prezídia Ondrej Moravčík. K prípadným incidentom zriadili policajti v piatok vlákno na sieti X, kde o nich budú informovať. Polícia ako vždy aj v tohtoročných parlamentných voľbách posilnila služby v okolí volebných miestností.
9:08 Odvolil už aj Marian Jurečka.
8:32 Ťažkosti pri používaní elektronického občianskeho preukazu pri voľbách nie sú ani dnes vylúčené. Na sieti X to uviedla Digitálna a informačná agentúra (DIA). Úrad preto ľuďom odporúča, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz.
8:06 Počas prvého dňa sa volebná účasť podľa českých médií pohybovala okolo 40 a na niektorých miestach aj 50 percent. Voliť prišli všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.
8:00 Nová vláda bude podľa dopravných expertov čeliť úlohe zabezpečiť dostatočné financie pre rozvoj infraštruktúry. Výzvou bude nielen výstavba nových diaľnic, ale aj oprava a údržba ciest nižších tried či modernizácia železníc. Na otázku ČTK sa na tom zhodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.
O priazeň voličov sa v tohtoročných voľbách uchádza viac než 4 462 kandidátov, ktorých nominovalo 26 strán a hnutí vrátane jedinej oficiálnej koalície. Zvolených môže byť len 200 kandidátov na poslancov, takže na jedno poslanecké kreslo pripadá približne 22 uchádzačov.
Kto má reálnu šancu?
Voľby by podľa stávkových kurzov malo vyhrať opozičné hnutie ANO, ktoré v roku 2021 len tesne podľahlo teraz vládnucej koalícii Spolu, ktorú tvoria ODS, KDH a TOP 09. Časť miest v Snemovni pravdepodobne opäť obsadí SPD, Starostovia a Piráti. Šancu na návrat do poslaneckých lavíc majú komunisti a sociálni demokrati, ktorí tvoria väčšinu kandidátov hnutia Stačilo! To by spolu so stranou Motoristi sebe mohlo byť v Snemovni nováčikom.
Právo voliť má viac než osem miliónov českých občanov. Voliť môžu Česi starší ako 18 rokov, ktorí neboli pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Pred hlasovaním sa musia vo volebných miestnostiach preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Jeden z týchto dokladov by si mali vzhľadom na piatkové výpadky vziať so sebou, ak by mali problémy s eDokladmi.