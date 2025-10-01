Na Floride vykonali rekordnú 13. popravu: Vrah dostal smrtiacu injekciu

WASHINGTON - V americkom štáte Florida v utorok popravili smrtiacou injekciou muža odsúdeného za vraždu manželského páru počas lúpeže v roku 1990. Ide o 13. popravu v tomto americkom štáte tento rok a v októbri sú naplánované ďalšie dve, informuje agentúra AP.
Victor Tony Jones (64) bol vyhlásený za mŕtveho o 18.13 h miestneho času (streda 0.13 h SELČ) vo Floridskej štátnej väznici, potvrdil guvernér Ron DeSantis. Podľa hovorcu guvernéra Jones odpovedal na otázku, či má nejaké posledné slová: „Nie, pane“.
Odsúdený na trest smrti
Odsúdený pracoval v podniku v okrese Miami-Dade na južnej Floride. Jeho majiteľov dobodal v decembri 1990. Matildu Nestorovú bodol do krku a manžela Jacoba Nestora do hrude, uvádza sa v súdnych spisoch. Podľa vyšetrovateľov sa Nestorovi podarilo schovať v kancelárii, vytiahnuť pištoľ a päťkrát vystreliť. Páchateľa raz trafil do čela.
Polícia vysvetlila, že Jonesa našla zraneného na mieste činu s peniazmi a osobnými vecami manželov Nestorovcov vo vreckách. Po hospitalizácii bol v roku 1993 odsúdený v dvoch prípadoch vraždy prvého stupňa na trest smrti. Porota ho tiež uznala vinným v dvoch prípadoch ozbrojenej lúpeže.
Podal odvolanie
Jones podal v septembri na Najvyššom súde na Floride odvolanie. Argumentoval mentálnym postihnutím a údajným týraním, ktorým si prešiel ako tínedžer v štátnej nápravnej škole. Súd odvolanie zamietol.
Najvyšší súd USA v roku 1976 obnovil trest smrti a odvtedy bolo na Floride najviac popráv vykonaných v roku 2014 - osem. V tomto roku tam vykonali najviac popráv (13) v rámci všetkých štátov USA. Celkový počet popráv v Spojených štátoch v tomto roku stúpol na 34 a najmenej osem ďalších je naplánovaných ešte do konca roka.