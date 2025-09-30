Nemecko je v šoku: Trýznivá smrť bábätka! Matka s partnerom nechala dievčatko vyhladovať

BERLÍN - Nemeckým mestom Brunsbüttel otriasol prípad smrti len štvormesačného dievčatka. Podľa vyšetrovateľov dieťa zomrelo na následky ťažkej podvýživy. V súvislosti s tragédiou čelia obvineniu jeho matka a jej partner, ktorí sú už vo väzbe.
Záchranári už nedokázali pomôcť
Ako informoval portál Stern, k dieťaťu privolali záchrannú službu v piatok popoludní, no bábätku už nevedeli zachrániť život. Podľa polície bola príčinou smrti pravdepodobne dlhodobá nedostatočná výživa – rodičia mu údajne nedávali dostatok jedla ani tekutín.
Obvinení skončili vo väzbe
Matka a jej partner, obaja vo veku 24 rokov, boli vzatí do väzby. Podľa súdu čelia podozreniu z usmrtenia z nedbanlivosti, pričom sudkyňa zohľadnila ako priťažujúcu okolnosť to, že čin mohol byť spáchaný obzvlášť trýznivým spôsobom. Deník Die Zeit pripomenul, že rodičia mali k deťom zjavne zanedbávajúci prístup.
Vyšetrovanie pokračuje
Presná príčina smrti dievčatka je naďalej predmetom vyšetrovania. Odborníci zisťujú, či šlo výlučne o následok podvýživy alebo zohrali rolu aj iné zdravotné faktory.
Nemecký denník Bild zároveň uviedol, že v domácnosti sa mali nachádzať aj ďalšie deti – konkrétne dvojičky, ktoré úrady okamžite prevzali do starostlivosti.