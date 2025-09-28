Hamas stráca kontakt s izraelskými rukojemníkmi v Gaze počas intenzívnych vojenských operácií

GAZA - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas - Brigády Izzadína Kasáma - v nedeľu uviedlo, že počas zintenzívnených izraelských úderov na mesto Gaza počas uplynulých 48 hodín stratilo kontakt s dvoma zadržiavanými rukojemníkmi. Informuje správa agentúry AFP.
„Brigády (Izzadína) Kasáma oznamujú stratu kontaktu s dvoma väzňami... v súvislosti s brutálnymi vojenskými operáciami a násilnými útokmi v štvrtiach Sabrá a Tal Hawá za uplynulých 48 hodín,“ uviedlo ozbrojené krídlo Hamasu vo vyhlásení s odvolaním sa na oblasti mesta Gaza, kde jednotky izraelskej armády zintenzívnili svoje vzdušné i pozemné útoky.
Rukojemníkov zadržiavajú v Pásme Gazy
Rukojemníkov zadržiavajú v Pásme Gazy od bezprecedentného útoku palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023. Zahynulo pri ňom približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, kým ďalších 250 následne militanti odvliekli do Pásma Gazy. Izraelské úrady odhadujú, že spomedzi 48 osôb stále evidovaných ako rukojemníci Hamasu v Gaze by mohlo byť nažive približne 20, zatiaľ čo zvyšní sú už pravdepodobne po smrti.