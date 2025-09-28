Dánsko uzatvára vzdušný priestor: Spraví tak počas summitu EÚ

KODAŇ - Dánsko na budúci týždeň zakáže prelety všetkých civilných bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore krajiny v záujme zaistenia bezpečnosti v čase summitu šéfov vlád členských krajín EÚ v hlavnom meste Kodaň. Oznámilo to v nedeľu dánske ministerstvo dopravy, informuje správa agentúry AFP.
„Dánsko bude na budúci týždeň hostiť lídrov EÚ a predovšetkým sa zameriame na bezpečnosť. Preto v čase od pondelka do piatka uzatvoríme dánsky vzdušný priestor pre prelety všetkých civilných dronov,“ spresnilo ministerstvo.
Niekoľko neznámych dronov
Dánsko od 22. septembra zaznamenalo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Premiérka krajiny Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že „Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“. Dánsko v tejto súvislosti naznačilo možné zapojenie Ruska, čo však Moskva odmieta, pripomína AFP.