Talianska polícia odhalila nelegálnu továreň na cigarety: V objekte objavili približne 300 miliónov kusov cigariet

RÍM - Talianska polícia odhalila v meste Cassino nelegálnu továreň na výrobu cigariet. Vyšetrovatelia v objekte objavili približne 300 miliónov kusov cigariet. Ide o najväčšiu nelegálnu továreň na výrobu cigariet, aká kedy bola v Taliansku objavená. V sobotu o tom informovala tamojšia polícia. Informovala o tom správa agentúry DPA.
V budove, ktorá kedysi slúžila ako logistické centrum, boli zaistené aktíva v hodnote viac ako 50 miliónov eur. Vyšetrovatelia uvádzajú, že denne sa v tomto zariadení vyrobilo viac ako 7 miliónov cigariet.
Podľa odhadov talianskych úradov došlo prostredníctvom tejto činnosti k daňovým únikom v hodnote prekračujúcej 500 miliónov eur. Prevádzkovatelia mali zároveň získať nelegálny zisk približne 130 miliónov eur. Polícia objavila za skrytým podzemným vchodom obytné priestory pre 18 pracovníkov. Na mieste bola zadržaná jedna osoba. Na ďalšie podozrivé osoby boli vydané zatykače. Cigarety vyrobené v tejto továrni sa predávali v Taliansku, ako aj v iných krajinách Európskej únie.