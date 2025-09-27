Iránsky prezident vyzýva na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy a záchranu životov

NEW YORK - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján, ktorého vláda podporuje Hamas, v piatok vyhlásil, že podporí akékoľvek prímerie v Pásme Gazy po tom, ako americký prezident Donald Trump vyjadril optimizmus ohľadom dohody. Informuje o tom agentúra AFP.
„Z celého srdca by sme podporili akúkoľvek dohodu, ktorá môže zastaviť túto tragédiu, ktorá môže zachrániť životy a zabrániť, aby ženy a deti trpeli hladom,“ povedal Pezeškiján novinárom na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Pezeškiján vyjadril zdesenie z neúprosného ťaženia Izraela v Gaze od útoku Hamasu 7. októbra 2023. „Ako sa ľudské bytosti môžu takto správať?“ povedal. „Som lekár, no napriek tomu sa na niektoré obrazy nemôžem dívať,“ vyhlásil.
Zodpovednosť Iránu za útoky zo 7. októbra však poprel a bez predloženia dôkazov povedal, že izraelské tajné služby mohli o útoku vedieť vopred. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal novinárom, že verí, že po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi bude čoskoro dosiahnutá dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy. V utorok predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať Hamasu a bude spravovať Pásmo Gazy.