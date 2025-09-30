Exasistenta bývalého europoslanca za AfD odsúdili za špionáž pre Čínu

DRÁŽĎANY - Niekdajšieho asistenta bývalého nemeckého europoslanca Maximiliana Kraha za stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) odsúdil súd na štyri roky a deväť mesiacov väzenia v prípade „obzvlášť závažnej“ špionáže pre čínske spravodajské služby. Informujú o tom agentúry AP, AFP a DPA.
„Nepracoval som pre čínsku tajnú službu a som nevinný,“ vyhlásil pred súdom Jian Guo. Bývalý europoslanecký asistent sa síce narodil v Číne, no už niekoľko rokov má nemecké občianstvo. Jeho advokát požiadal o oslobodenie pre nedostatočné dôkazy, prokuratúra požadovala vyšší trest.
Nemecká polícia zatkla Gua minulý rok v Drážďanoch. Podľa Spolkovej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.
Guo do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent a istý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta. Maximilian Krah je v súčasnosti poslancom v nemeckom Bundestagu a na súde vypovedal ako svedok. Svojho asistenta prepustil po tom, čo ho zatkla polícia.