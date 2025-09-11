Izraelský úder na Dauhu zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov v Gaze

WASHINGTON - Utorkové útoky Izraela na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej Dauhe zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, uviedol v stredu katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Zároveň vyzval na to, aby bol jeho izraelský náprotivok Benjamin Netanjahu „postavený pred spravodlivosť“, informuje AFP.
Izrael pri svojich utorňajších útokoch na Dauhu podľa vlastných slov cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek. „Domnievam sa, že tým, čo Netanjahu včera urobil, zmaril akékoľvek nádeje pre týchto rukojemníkov," povedal katarský premiér v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN.
Samotný Katar slúžil ako kľúčový sprostredkovateľ vo vyjednávaniach týkajúcich sa takmer dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Sání označil prítomnosť Hamasu v Dauhe za „otvorenú“.
Katar podľa tamojšieho premiéra po bezprecedentnom izraelskom útoku na Dauhu prehodnocuje svoju úlohu sprostredkovateľa v rokovaniach o prímerí v Gaze. „Posledných niekoľko týždňov som prehodnocoval, dokonca aj celý proces, že Netanjahu nám len mrhá časom,“ povedal Sání pre CNN. Ako dodal, Dauha „prehodnocuje všetko“ ohľadom svojho zapojenia do budúcich rokovaní o prímerí a diskutuje s Washingtonom o ďalších krokoch.
Ako ďalej podotkol, s rodinou jedného z rukojemníkov sa stretol práve v to utorkové ráno, keď Izrael zaútočil na predstaviteľov Hamasu v jeho krajine. Rodiny rukojemníkov sa podľa neho „spoliehajú na toto sprostredkovanie (prímeria)“. “Nemajú v tomto smere žiadnu inú nádej,“ podotkol.
Katarský premiér zároveň poukázal na obžalobu proti Netanjahuovi, ktorú zostavil Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu za jeho kroky v Pásme Gazy. „Musí byť postavený pred spravodlivosť," dodal.
Katar odsúdil Netanjahuove výroky o vyhostení predstaviteľov Hamasu
Katar v stredu ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po tom, čo vyzval na vyhostenie alebo stíhanie predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas tamojšími úradmi. Katarské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo Netanjahuovo „bezohľadné vyhlásenie“, informuje DPA.
„Odkazujem Kataru a všetkým krajinám, ktoré poskytujú útočisko teroristom, buď ich vyhostite, alebo ich postavte pred spravodlivosť. Pokiaľ to neurobíte vy, urobíme to my,“ vyhlásil Netanjahu v prejave pri príležitosti pripomenutia výročia útoku v Spojených štátoch z 11. septembra 2001.
Ministerstvo zahraničných vecí v Dauhe označilo tieto poznámky za „explicitné hrozby budúceho porušenia štátnej suverenity“ a označilo ich za „hanebný pokus“ ospravedlniť „zbabelý útok“ Izraela v utorok v katarskom hlavnom meste.
Izrael pri svojich prekvapivých utorňajších útokoch na katarskú Dauhu podľa vlastných slov cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.
Spojené štáty vyjadrili nespokojnosť s útokom a americký prezident Donald Trump ho označil za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne. Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii následne vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo na tento útok Izraela reagovať.