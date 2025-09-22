Kauza Dozimetr je pred súdom: STAN sa s ňou podľa Rakušana razantne vyrovnal

PRAHA - Po vyše troch rokoch od zásahu polície v sídle pražského dopravného podniku (DPP) a na ďalších miestach v Česku sa v pondelok uskutočnilo prvé pojednávanie v kauze Dozimetr na Obvodnom súde pre Prahu 9. V kauze figurujú ľudia, ktorí boli napojení na hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), podľa servera Odkryto.cz bol obžalovaný lobista Michal Redl dokonca akcionárom strany. Predseda STAN Vít Rakušan tvrdí, že sa s kauzou vyrovnali razantne. Na základe správ českých médií o tom píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Redl, bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček a Pavel Kos, ktorý bol podľa médií Redlovou „pravou rukou“, založili podľa obžaloby organizovanú skupinu, na základe ktorej dva roky ovplyvňovali verejné zákazky pražského dopravného podniku. Skupina do vedúcich pozícií jednotlivých odborov dopravného podniku dosadzovala svojich ľudí a ich úlohou potom bolo vytypovať zákazky vhodné na ovplyvňovanie, tlačiť na podnikateľov a žiadať od nich za pridelenie zákaziek či predĺženie kontraktov úplatky.
Redl pred súdom v rámci svojej výpovede prečítal len vyhlásenie, v ktorom priznal vinu len v súvislosti s ponúkaním a užívaním drog. Odmieta však, že by bol hlavou zločineckej organizácie. „Nezaložil som žiadnu organizovanú zločineckú skupinu ani som sa na nej nezúčastnil... Neexistoval žiadny dlhodobý plán na páchanie trestnej činnosti,“ poprel tvrdenie obžaloby Redl. Podľa nej bol práve on vedúcim členom skupiny, ktorý rozdával pokyny a rozdeľoval úplatky.
Kauza mala dôsledky v českej komunálnej aj celoštátnej politike. Rezignoval vtedajší námestník pražského primátora Hlubuček, pre kontakty s ním odstúpil minister školstva za STAN Petr Gazdík a tiež šéf civilnej rozviedky Petr Mlejnek. Pre väzby na ďalšieho z figurantov v kauze, podnikateľa Zakaríu Nemraha, odstúpila z postu predsedníčky Poslaneckej snemovne vtedajšia poslankyňa za hnutie ANO Jana Mračková Vildumetzová. Opozícia pre kauzu vyvolala hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Peta Fialu, ktorá ho ustála. Hnutie ANO poukazovalo na to, že predseda STAN Rakušan mal mobil so šifrovacou aplikáciou, ktorú používali aj ľudia spájaní s kauzou.
Podľa Rakušana sa hnutie s kauzou razantne vyrovnalo. „Vylúčili sme Petra Hlubučka (dodnes sa s nami pre to súdi), všetko naše financovanie prešlo prísnym externým auditom, obmenili sme celé vedenie a zaviedli interný systém ochrany oznamovateľov korupcie, a to aj anonymných. Ak by sa každá strana stavala k svojim problémom takto, máme tu dnes politickú kultúru na úrovni Škandinávie,“ uviedol v pondelok na sieti X minister.
V utorok by mal súd vypočuť Pavla Kosa, ktorý už vinu v pondelok priznal a so štátnym zástupcom chce uzavrieť dohodu o vine a treste. To avizoval tiež ďalší obžalovaný Luděk Šteffel, ktorý bol vedúcim IT v DPP. V stredu súd plánuje vypočuť slovenského podnikateľa Maroša Jančoviča a vo štvrtok Hlubučka. Ten, naopak, vinu popiera a žiada, aby súd vypočul aj vedenie hnutia STAN.