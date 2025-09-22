Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

Kauza Dozimetr je pred súdom: STAN sa s ňou podľa Rakušana razantne vyrovnal

Vít Rakušan
Vít Rakušan (Zdroj: TASR/MV SR)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Po vyše troch rokoch od zásahu polície v sídle pražského dopravného podniku (DPP) a na ďalších miestach v Česku sa v pondelok uskutočnilo prvé pojednávanie v kauze Dozimetr na Obvodnom súde pre Prahu 9. V kauze figurujú ľudia, ktorí boli napojení na hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), podľa servera Odkryto.cz bol obžalovaný lobista Michal Redl dokonca akcionárom strany. Predseda STAN Vít Rakušan tvrdí, že sa s kauzou vyrovnali razantne. Na základe správ českých médií o tom píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Redl, bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček a Pavel Kos, ktorý bol podľa médií Redlovou „pravou rukou“, založili podľa obžaloby organizovanú skupinu, na základe ktorej dva roky ovplyvňovali verejné zákazky pražského dopravného podniku. Skupina do vedúcich pozícií jednotlivých odborov dopravného podniku dosadzovala svojich ľudí a ich úlohou potom bolo vytypovať zákazky vhodné na ovplyvňovanie, tlačiť na podnikateľov a žiadať od nich za pridelenie zákaziek či predĺženie kontraktov úplatky.

Redl pred súdom v rámci svojej výpovede prečítal len vyhlásenie, v ktorom priznal vinu len v súvislosti s ponúkaním a užívaním drog. Odmieta však, že by bol hlavou zločineckej organizácie. „Nezaložil som žiadnu organizovanú zločineckú skupinu ani som sa na nej nezúčastnil... Neexistoval žiadny dlhodobý plán na páchanie trestnej činnosti,“ poprel tvrdenie obžaloby Redl. Podľa nej bol práve on vedúcim členom skupiny, ktorý rozdával pokyny a rozdeľoval úplatky.

Kauza mala dôsledky v českej komunálnej aj celoštátnej politike. Rezignoval vtedajší námestník pražského primátora Hlubuček, pre kontakty s ním odstúpil minister školstva za STAN Petr Gazdík a tiež šéf civilnej rozviedky Petr Mlejnek. Pre väzby na ďalšieho z figurantov v kauze, podnikateľa Zakaríu Nemraha, odstúpila z postu predsedníčky Poslaneckej snemovne vtedajšia poslankyňa za hnutie ANO Jana Mračková Vildumetzová. Opozícia pre kauzu vyvolala hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Peta Fialu, ktorá ho ustála. Hnutie ANO poukazovalo na to, že predseda STAN Rakušan mal mobil so šifrovacou aplikáciou, ktorú používali aj ľudia spájaní s kauzou.

Podľa Rakušana sa hnutie s kauzou razantne vyrovnalo. „Vylúčili sme Petra Hlubučka (dodnes sa s nami pre to súdi), všetko naše financovanie prešlo prísnym externým auditom, obmenili sme celé vedenie a zaviedli interný systém ochrany oznamovateľov korupcie, a to aj anonymných. Ak by sa každá strana stavala k svojim problémom takto, máme tu dnes politickú kultúru na úrovni Škandinávie,“ uviedol v pondelok na sieti X minister.

V utorok by mal súd vypočuť Pavla Kosa, ktorý už vinu v pondelok priznal a so štátnym zástupcom chce uzavrieť dohodu o vine a treste. To avizoval tiež ďalší obžalovaný Luděk Šteffel, ktorý bol vedúcim IT v DPP. V stredu súd plánuje vypočuť slovenského podnikateľa Maroša Jančoviča a vo štvrtok Hlubučka. Ten, naopak, vinu popiera a žiada, aby súd vypočul aj vedenie hnutia STAN.

Viac o téme: ČeskoSúd STANVít RakušanKauza Dozimetr
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Muž umožnil trom osobám
Polícia hľadá vodiča BMW, ktorý prevážal nelegálnych migrantov cez česko-slovenskú hranicu
Domáce
Česko poskytne pomoc jordánskym
Česko poskytne pomoc jordánskym nemocniciam, ktoré sídlia v Gaze
Zahraničné
FOTO Blanár ostro proti Rakušanovi:
Blanár ostro proti Rakušanovi: Účasťou na proteste v Bratislave zatiahol Slovensko do kampane v Česku
Domáce
FOTO STALO SA! FOTOREPORTÁŽ ničivých
STALO SA! FOTOREPORTÁŽ ničivých záplav: Dramatické chvíle v Bratislave a v Česku hotová apokalypsa
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia na medializované informácie v súvislosti so zvýšenou kriminalitou v meste Košice
Reakcia na medializované informácie v súvislosti so zvýšenou kriminalitou v meste Košice
Správy
Tomáš Drahovský pred odvetným zápasom s Gruzínskom
Tomáš Drahovský pred odvetným zápasom s Gruzínskom
Šport
Hinalug - jedna z najstarších nepretržite obývaných osád na Zemi
Hinalug - jedna z najstarších nepretržite obývaných osád na Zemi
Cestovanie

Domáce správy

Bývalý šéf Mestskej polície
Polícia varuje pred vytváraním samozvaných občianskych hliadok v Košiciach
Domáce
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri požiari v jednej z výrobných hál v Malackách
Domáce
Odborári plánujú na koniec
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred Národnou radou SR
Domáce
Veľký Krtíš získal vyše 185-tisíc eur: Do konca roka pribudne 12 nových nabíjačiek pre elektromobily
Veľký Krtíš získal vyše 185-tisíc eur: Do konca roka pribudne 12 nových nabíjačiek pre elektromobily
Banská Bystrica

Zahraničné

Peter Pavel, Karol Nawrocki,
Summit prezidentov V4 sa môže uskutočniť ešte tento rok v Maďarsku
Zahraničné
Na snímke slovenský minister
Kauza Dozimetr je pred súdom: STAN sa s ňou podľa Rakušana razantne vyrovnal
Zahraničné
FOTO Čínsky minister obrany Tung
Americkí kongresmani rokovali s čínskym ministrom obrany
Zahraničné
Sanfranciský záliv zasiahlo zemetrasenie!
Sanfranciský záliv zasiahlo zemetrasenie! Pocítili ho tisíce ľudí, mešká doprava
Zahraničné

Prominenti

FOTO Sexi babka Erika Barkolová
Sexi babka Erika Barkolová HORE BEZ: Zahodila plavky a ukázala VYSEKANÉ TELO!
Domáci prominenti
Tom Holland
Tom Holland skončil v NEMOCNICI: Nepríjemný ÚRAZ pri natáčaní Spider-Mana!
Zahraniční prominenti
FOTO Odštartovala Roadshow seriálu Sľub.
Sľub Roadshow v Bratislave: TAKTO vyzerajú herci v realite a... Pekné gesto riaditeľa Gálika!
Domáci prominenti
Ladislav Raego Pham
Krvavý ÚTOK na českého speváka (37): POBODALI ho počas ranného behu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Riziko vzniku rakoviny prsníka
Rakovina prsníka desí milióny žien: Chirurgička odhalila šokujúce pravdy, ktoré vám lekári nepovedia
Zaujímavosti
Z chrámu sa stal
Z chrámu sa stal ring: VIDEO Ženy si kvôli milodarom trhali vlasy a bili sa palicami priamo pred davom veriacich!
Zaujímavosti
Nový trik mamičky zo
Nový trik mamičky zo Sydney: Takto zastaví detské záchvaty behom pár sekúnd! Rodičia hovoria o zázraku
Zaujímavosti
Brána do pravekej Malty:
Brána do pravekej Malty: Chrámy Mnajdra sú staršie ako Stonehenge
dromedar.sk

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?
Slovensko alarmujúco starne, na jedného dôchodcu zostanú len dvaja pracujúci: Kto bude robiť na penzie?

Šport

VIDEO Viktória Chladoňová vybojovala na MS medailu! Neuveriteľný výkon mladej Slovenky
VIDEO Viktória Chladoňová vybojovala na MS medailu! Neuveriteľný výkon mladej Slovenky
MS v cyklistike
Stred poľa v troskách: Barcelona prišla o dvoch kľúčových mužov základnej zostavy
Stred poľa v troskách: Barcelona prišla o dvoch kľúčových mužov základnej zostavy
La Liga
VIDEO Šesť zápasov, šesť bodov medzi mužmi: 16-ročný zázrak z Moravy udivuje českú extraligu
VIDEO Šesť zápasov, šesť bodov medzi mužmi: 16-ročný zázrak z Moravy udivuje českú extraligu
Tipsport ELH
KOMENTÁR Slovenské Košice bavia ešte viac: Oceliari ukazujú, že to ide aj bez legionárov
KOMENTÁR Slovenské Košice bavia ešte viac: Oceliari ukazujú, že to ide aj bez legionárov
Komentáre

Auto-moto

Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava
Pre zamestnávateľov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Som študent
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Filmy a seriály
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Správy
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Armádne technológie
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Armádne technológie

Bývanie

Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur

Pre kutilov

Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 typy toxických partnerov: Spoznáte ich hneď podľa prvých signálov
Partnerské vzťahy
3 typy toxických partnerov: Spoznáte ich hneď podľa prvých signálov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Proces roka s bossom
Domáce
Proces roka s bossom mafie! Černák si už plánuje život na slobode, TOTO by chcel robiť
AKTUÁLNE Dráma v Piešťanoch:
Domáce
AKTUÁLNE Dráma v Piešťanoch: Útočník napadol muža, bodol ho nožom! Polícia rozbehla PÁTRANIE
Norbert Kosťov (vľavo) a
Domáce
Veľký zlom v prípade zmiznutého novinára Rýpala: Na Slovensko priviezli kľúčového svedka
Výsledky kontrol z obchodov
Domáce
Výsledky kontrol z obchodov dvíhajú žalúdok! FOTO Špina, šváby, SALMONELA a zakázaná látka v mäse

Ďalšie zo Zoznamu