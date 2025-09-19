Taliban po siedmich mesiacoch prepustil z väzenia zadržiavaný britský pár

KÁBUL - Afganské vládne hnutie Taliban v piatok po viac ako siedmich mesiacoch prepustilo dvoch britských občanov, Petera (80) a Barbie (75) Reynoldsovcov. Zadržiavali ich bez udania dôvodu. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Manželia v Afganistane žili viac ako 18 rokov. V centrálnej provincii Bámiján založili a viedli vzdelávaciu organizáciu. V krajine zostali aj po roku 2021, keď sa k moci v lete vrátil Taliban počas bleskovej ofenzívy. Rokovanie o ich prepustení sprostredkoval Katar. Britský pár podľa zdroja AP z prostredia diplomacie Afganistan opustil v piatok. Informáciu potvrdilo aj afganské ministerstvo zahraničných vecí.
Príbuzní Reynoldsovcov v Británii opakovane vyzývali na ich prepustenie. V júli ľudskoprávni experti OSN varovali, že ich fyzické a duševné zdravie sa rýchlo zhoršuje a že im vo väzení hrozí nenapraviteľná ujma alebo dokonca smrť. Islamistické hnutie nikdy neozrejmilo prečo britských občanov zadržalo. Hovorca afganského ministerstva zahraničných vecí iba informoval, že porušili miestne zákony. Podľa AP je ich prepustenie súčasťou úsilia Talibanu dosiahnuť medzinárodné uznanie svojej vlády. Minulý týždeň americká delegácia s Talibanom rokovala o potenciálnej výmene väzňov.