V Paríži vystavili doteraz neznámy portrét Picassovej múzy Dory Maarovej

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni)
TASR

PARÍŽ - Aukčná sieň Drouot v Paríži vystavila vo štvrtok doteraz neznámy obraz Pabla Picassa. Ide o portrét jeho dlhoročnej partnerky a múzy Dory Maarovej namaľovaný v roku 1943 a vlastnený rodinou jeho prvého majiteľa od roku 1944, informovala agentúra AFP. Táto maľba bola vystavená pri príležitosti jej zaradenia do aukcie s vyvolávacou cenou osem miliónov eur.

Dielo s názvom Busta ženy s kvetinovým klobúkom zobrazuje francúzsku fotografku, maliarku a poetku Doru Maarovú, ktorá je označovaná za Picassovu najznámejšiu múzu. Picasso namaľoval jej portrét 11. júla 1943. V auguste 1944 ho získal francúzsky zberateľ, starý otec súčasných vlastníkov. Súčasní majitelia sa obraz rozhodli predať v rámci dedičského vyrovnania. Odborníčka na Picassa Agnès Sevestre-Barbéová na prezentácii uviedla, že toto dielo bolo „pre verejnosť neznáme a nikdy nebolo vystavené - okrem majstrovho ateliéru v Paríži“. Dodala, že ide o „mimoriadne dielo, ktoré predstavuje významný míľnik v dejinách umenia i v Picassovej tvorbe“.

Bola pre Picassa najdôležitejšiou inšpiráciou

Maarová je na obraze zachytená s melancholickým výrazom v tvári a s pestrofarebným kvetinovým klobúkom. Obraz vznikol v období, keď sa Picasso s Maarovou rozchádzal pre svoju novú lásku Françoise Gilotovú. Ich búrlivý deväť rokov trvajúci vzťah sa začal v roku 1936 a podľa niektorých zdrojov prispel k znovuoživeniu Picassovej tvorivej inšpirácie.

Dora Maarová bola pre Picassa najdôležitejším modelom a inšpiráciou – na jej podobe je založených okolo 60 Picassových diel. Dramatický rozchod s umelcom však Maarovú uvrhol do depresie. Predaje Picassových diel sú dôležitým ukazovateľom stavu trhu s umením, ktorý v posledných rokoch zaznamenal pokles. Podľa údajov spoločnosti Artprice sa v roku 2024 predali jeho diela za 223 miliónov dolárov – ide o približne tretinu zo sumy 597 miliónov dolárov, ktoré za ne utratili kupci rok predtým.

