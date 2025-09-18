Pápež Lev XIV. vyjadril obavy nad dianím v Spojených štátoch

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyjadril obavy o vývoj v Spojených štátoch a zdôraznil potrebu rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na jeho miesto narodenia, píše DPA.
„V Spojených štátoch sa dejú niektoré veci, ktoré dávajú dôvod na obavy,“ vyhlásil pápež v rozhovore do pripravovanej biografie s názvom „Pápež Lev XIV.: Celosvetový občan, misionár 21. storočia“ od Elise Annovej Allenovej.
Prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov spomenul okrem iného aj rozhovor s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. „Verím, že sa nájdu spôsoby, ako rešpektovať ľudí a spôsob, akým s nimi zaobchádzame - v politike i v rozhodnutiach,“ uviedol.
Pápež pripomenul, že dosiaľ sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nestretol ani sa s ním nerozprával. Šéf Bieleho domu sa zúčastnil na pohrebe pápeža Františka, ale nebol na inaugurácii nového pápeža. Hlava katolíckej cirkvi má dvojaké občianstvo - Spojených štátov, kde sa narodil a Peru, kde slúžil ako misionár a biskup. Podľa agentúry DPA sa špekuluje, že budúci rok obe krajiny osobne navštívi.