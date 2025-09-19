Európska komisia predložila 19. balík sankcií proti Rusku: Zameria sa na energetiku a kryptomeny

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku. Potvrdila to hovorkyňa EK Paula Pinho na tlačovej konferencii v Bruseli. Informuje o tom agentúra AFP.
„Môžeme potvrdiť, že komisia prijala nový balík sankcií proti Rusku, už v poradí 19. balík,“ uviedla hovorkyňa. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu avizovala, že bude zameraný na kryptomeny, banky a energetiku. Predseda vlády SR Robert Fico už minulý týždeň vyhlásil, že podporu 19. sankčného balíka podmieňuje predložením realistických návrhov zo strany EK, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu.
EK mala balík nových protiruských sankcií pôvodne predstaviť už v stredu. Podľa zdrojov portálu Politico svoje rozhodnutie odložila s cieľom vyvinúť tlak na Maďarsko a Slovensko, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy. EK totiž plánuje navrhnúť aj urýchlenie postupného ukončovania dovozu ruských fosílnych palív. Súčasný plán Únie z júna počíta s úplným ukončením dovozu ruského plynu a ropy do konca roka 2027. Podľa Fica je tento návrh v takejto podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.