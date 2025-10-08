Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Šokujúce vyhlásenie Tuska o Nord Streame: Hanbiť by sa mali tí, ktorí ho postavili!

VARŠAVA - Nie je v poľskom záujme vydať do Nemecka Ukrajinca obvineného z vyhodenia plynovodu Nord Stream 2 do povetria, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Pripustil však, že rozhodnutie patrí poľskému súdu, ktorý rozhoduje o nemeckej žiadosti o vydanie a ktorý na podozrivého uvalil väzbu. Podľa premiéra problémom nebolo poškodenie, ale postavenie plynovodu.

Z útoku na plynovody, ktoré privádzali zemný plyn z Ruska po dne Baltu, je podozrivý Volodymyr Z., ktorý bol na konci septembra zatknutý blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom. "Problémom Európy, Ukrajiny, Litvy, Poľska nie je vyhodenie Nord Stream 2 do povetria, ale len to, že ho postavili," vyhlásil Tusk podľa denníka Rzeczpospolita. "Rusko postavilo Nord Stream 2 proti životným záujmom celej Európy," zdôraznil a pripomenul, že proti stavbe plynovodu sa stavali všetky poľské vlády.

"Z nášho hľadiska jedinými osobami, ktoré by sa v prípade Nord Stream 2 mali hanbiť a mlčať, sú osoby, ktoré rozhodli o postavení Nord Stream 2," povedal premiér s tým, že tento postoj pred časom vysvetlil ako predchádzajúcemu nemeckému kancelárovi, tak ukrajinskému prezidentovi. "Pokiaľ ide o zadržaného ukrajinského občana (...), v záujme Poľska aj v záujme obyčajnej slušnosti a spravodlivosti určite nie je ho obviniť, ani ho vydať do rúk iného štátu," vyhlásil.

Varšava nechce pomôcť Berlínu

Premiér pripustil, že netuší, prečo sa Volodymyr Z. vrátil do Poľska, hoci vedel, že bol na neho vydaný európsky zatykač. Rzeczpospolita pripomenula, že počas vlaňajšej návštevy vtedajšieho kancelára Olafa Scholze sa jasne ukázalo, že Varšava nechce pomôcť Berlínu pri zadržaní podozrivého Volodymyra Z. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski uviedol, že je pripravený udeliť Ukrajincovi azyl a vyznamenať ho. K tomu ale nedošlo, Volodymyr Z. odišiel z Poľska vlani 6. júla autom s diplomatickou registračnou značkou, ktoré riadil vojenský pridelenec. Poľská prokuratúra tvrdila, že európsky zatykač dostala až po Ukrajincovom odchode. Nemci majú podozrenie, že Poliaci podozrivého varovali.

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 boli poškodené pri sérii explózií v septembri 2022, teda sedem mesiacov po tom, čo ruské vojská napadli susednú Ukrajinu. Výbuchy zničili tri zo štyroch potrubí plynovodov, ktoré sa stali symbolom závislosti Nemecka od ruského plynu. Tento rok v auguste talianska polícia zatkla Ukrajinca podozrivého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Taliansky súd v polovici septembra rozhodol, že muža, označovaného v médiách ako Serhij K., vydá do Nemecka.

