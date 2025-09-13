Škandál v Česku: Na deti mali dohliadať väzni! Verejnosť je na nohách, zdvihla sa obrovská vlna nevôle

OSTRAVA-HEŘMANICE – Zámer českej väznice v Ostravě-Heřmanicích, aby väzni pomáhali deťom na priechodoch pre chodcov, narazil na odpor verejnosti. Vlna odporu bola tak masívna, že väznica akciu odvolala.
Pätica odsúdených mala pred základnými školami v Ostrave pomáhať deťom s bezpečnosťou na priechode pre chodcov. Na túto prácu sa pripravovali väzni pol roka. Na sociálnej sieti sa však proti zámeru zdvihla vlna nevôle. Upozornil na to portál tn.nova.cz. „Násilníci, pedofili a zlodeji budú ochraňovať naše deti?,“ komentoval jeden z diskutujúcich. „Zrovna odsúdeným dať na starosti deti? Vy ste fakt na hlavu?“ pýta sa ďalší.
Na priechode mali na bezpečnosť detí dohliadať vždy dvaja väzni, jeden strážnik a zamestnanec väznice. K tomu však neprišlo, projekt bol totiž pozastavený. „Zastavili sme to preto, že sme mali nejakú negatívnu spätnú väzbu od verejnosti,“ povedal Pavel Urbančík z Väznice Heřmanice.
Väznica tiež vysvetlila, že na túto prácu vybrali motivovaných a nerizikových odsúdených. „Je to trestná činnosť ako zákaz riadenia motorových vozidiel, opustenie miesta činy pri zavinení dopravnej nehody,“ uviedli.
Budúci týždeň by mala väznica spolu s políciou rozhodnúť, či projekt bude nakoniec pokračovať, alebo bude úplne zrušený.