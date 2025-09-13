Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Kim Čong-un chystá novú politiku: Plánuje posilniť svoj jadrový arzenál a konvenčné ozbrojené sily

Kim Čong-un
Kim Čong-un (Zdroj: TASR/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
TASR

PchJONGJANG - Severná Kórea (KĽDR) plánuje predstaviť politiku zameranú na posilnenie svojho jadrového arzenálu a konvenčných ozbrojených síl, oznámil podľa sobotňajších správ štátnych médií vodca Kim Čong-un. Informuje o tom agentúra AFP.

KĽDR od neúspešného summitu so Spojenými štátmi v roku 2019 opakovane tvrdí, že sa svojich jadrových zbraní nikdy nevzdá. Kim pri návšteve zariadení na výskum zbraní tento týždeň podľa agentúry KCNA povedal, že Pchjongjang „navrhne politiku súbežného rozvoja jadrových síl a konvenčných ozbrojených síl“, ktoré je podľa jeho slov tiež potrebné modernizovať. Cieľom je budovať silnú armádu, dodal.

Rusko zintenzívňuje svoju podporu KĽDR

Túto novú politiku sa chystá predstaviť na nadchádzajúcom zasadnutí vládnucej Kórejskej strany práce, o dátume jeho konania sa ale nezmienil. Analytici očakávajú, že sa bude konať začiatkom budúceho roka. Severokórejský vodca je podľa AFP povzbudený vojnou na Ukrajine a vďaka vyslaniu tisícov severokórejských vojakov bojovať po boku Moskvy v ruskej Kurskej oblasti si zabezpečil jej dôležitú podporu. Obe krajiny medzi sebou minulý rok uzavreli vojenskú dohodu, ktorá obsahuje klauzulu o vzájomnej obrane.

Južná Kórea opakovane varuje, že Rusko zintenzívňuje svoju podporu KĽDR, okrem iného aj potenciálnym transferom citlivých ruských vojenských technológií, výmenou za pomoc Pchjongjangu v boji proti Ukrajine. Na poslednom straníckom zjazde v januári 2021 predstavil Kim Čong-un ambiciózny vojenský program, v ktorom sľúbil vývoj moderných zbraňových systémov, ako sú špionážne satelity a medzikontinentálne balistické rakety na tuhé palivo, pripomenula AFP.

Nahlásiť chybu

