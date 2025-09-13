Stále rovnakí: Gény Číňanov sa za 3000 rokov takmer vôbec nezmenili

ČÍNA - Napriek mnohým povstaniam a konfliktom zostáva ľudský genóm Číňanov žijúcich v oblasti Veľkej čínskej nížiny, ktorá je označovaná za kolísku čínskej civilizácie, 3000 rokov nemenný. Uviedol to denník South China Morning Post (SCMP) s odkazom na štúdiu, ktorú viedli vedci z dvoch čínskych univerzít. Z výskumu vyplýva, že ani kočovné kmene, ani vnútorná migrácia z južnej Číny nezanechali na tejto populácii takmer žiadny vplyv.
