Pri brehoch Tuniska bol údajne dronom zasiahnutý ďalší čln humanitárnej flotily

SÍDÍ BÚ ZÍD - Flotila propalestínskych aktivistov, ktorí chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy, v noci na stredu oznámila, že počas plavby pri brehoch Tuniska dostala zásah ďalšia z jej lodí. Posádka lode predpokladá, že šlo o útok za pomoci dronu, informovala agentúra AFP.
„Zasiahnutý bol ďalší čln - zrejme dronom,“ uviedla vo svojom vyhlásení na platforme Instagram iniciatíva Global Sumud Flotilla (GSF). „Druhá noc, druhý útok dronom,“ uviedla pre AFP jedna z koordinátoriek plavby Melanie Schweizerová. Schweizerová mala na mysli incident z utorka, keď jednu z hlavných lodí flotily zasiahol dron. Došlo k tomu v tuniských vodách, všetci šiesti pasažieri a členovia posádky boli po útoku v poriadku.
Tuniské úrady najskôr uviedli, že výbuch vychádzal zvnútra plavidla, a hovorca tuniskej Národnej gardy pre rádio Mosaique FM povedal, že správy o dronovom útoku na flotilu „sa nezakladajú na pravde“. Neskôr však tuniské úrady začali vyšetrovanie, dodal denník L’Orient-Le Jour.
Tlačové agentúry dodali, že na lodi plaviacej sa pod portugalskou vlajkou, na ktorej cestuje riadiaci výbor flotily, podľa vyhlásenia skupiny Global Sumud Flotilla poškodil oheň hlavnú palubu a skladovacie priestory pod ňou.
Táto flotila je medzinárodnou iniciatívou, ktorá sa pokúša dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného Pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín. Medzi jej členmi sú švédska aktivistka Greta Thunbergová či portugalská ľavicová politička Mariana Mortáguová.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov. Blokádu sa pokúsilo prelomiť už niekoľko skupín aktivistov vrátane Thunbergovej, ktorú tento rok spoločne s posádkou lode Madleen zadržala izraelská armáda. Následne ich deportovali.