AKTUÁLNE Študenti v Prahe boli v pohotovosti: Veľký zásah na škole, preverovali zvuky, ktoré pripomínali výstrely!

PRAHA - V piatok popoludní vyrazilo v Prahe viacero policajných hliadok ku škole na ulici Roháčová. Na mieste sa mali ozvať rany pripomínajúce výstrely. Polícia nakoniec informáciu preverila.
„V škole na ulici Roháčová sa ozvali rany pripomínajúce výstrely. Na mieste zasahujeme a situáciu preverujeme,“ uviedol pre TN.cz hovorca polície Jan Daněk.
Aktualizované 15:08
Polícia na sociálnej sieti X napísala, že streľba sa nakoniec nepotvrdila a nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Podľa informácií TN.cz sa na mieste pred preverením zvukov zišlo najmenej desať policajných áut. Dorazila aj zásahová jednotka. Na ulici sídli Univerzita Jana Ámosa Komenského, ako aj gymnázium a základná škola. Policajti neskôr doplnili, že zasahujú na strednej škole.
Podľa hovorkyne záchrannej služby Jany Poštovej bol na miesto na žiadosť polície vyslaný inšpektor záchrannej služby. Zároveň dodala, že streľba zatiaľ nebola potvrdená. Jej kolega Karel Kirs následne doplnil, že na miesto preventívne vyrazila aj posádka záchranárov.