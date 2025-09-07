Izrael zintenzívňuje útoky na mesto Gaza: Zničil tretí výškový obytný dom za tri dni

GAZA – Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu zbombardovala obytnú výškovú budovu v meste Gaza po tom, ako nariadila jej evakuáciu. Podľa vyhlásenia ju využívalo militantné hnutia Hamas na monitorovanie polohy vojakov v oblasti. Informovala o tom agentúra AFP.
Budova Al-Roya Tower je tretím výškovým obytným domom v Gaze, ktorú Izrael zničil za tri dni. Podľa miestnej nemocnice pri nedeľňajšom útoku zahynul jeden človek. Izraelská armáda na evakuáciu budovy a jej okolia vyzvala dvakrát s tým, že obyvatelia sa majú presunúť do „humanitárnej zóny“ v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu niekoľko hodín pred útokom na zasadnutí vlády povedal, že armáda zintenzívnila ofenzívu v meste Gaza. „Prehlbujeme manévre na okrajoch mesta Gaza a v samotnom meste Gazy,“ povedal. „Ničíme teroristickú infraštruktúru, demolujeme identifikované teroristické veže.“
Izrael verejne neoznámil začiatok veľkej ofenzívy zameranej na obsadenie mesta Gaza, ktorú Netanjahuov kabinet schválil v auguste. Armáda však už niekoľko týždňov vedie intenzívnejšie útoky a operácie v oblasti v snahe zvýšiť tlak na Hamas.Netanjahu v nedeľu povedal, že z mesta Gaza odišlo už približne 100.000 obyvateľov. Hamas obvinil, že sa snaží evakuáciám zabrániť a využíva civilistov ako ľudské štíty.Eskalácia vyvolala obavy z ďalšieho zhoršenia humanitárnej krízy pre Palestínčanov žijúcich v oblasti. V sobotu izraelské vzdušné sily zhodili na západné štvrte Gazy tisíce letákov vyzývajúcich obyvateľov na evakuáciu, uviedli svedkovia a novinár AFP.