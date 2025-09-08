Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Izrael zaútočil na východný Libanon, cieľom boli pozície Hizballáhu

BEJRÚT- Séria útokov zasiahla v pondelok východný Libanon, informovali tamojšie médiá. Izraelská armáda nálety potvrdila a uviedla, že cieľom boli pozície hnutia Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa jej vyhlásenia izraelské letectvo zasiahlo „niekoľko teroristických cieľov Hizballáhu v údolí Bikáa“. Bezprostredne neboli známe informácie o prípadných obetiach a rozsahu škôd. Armáda zároveň zdôraznila, že aktivity hnutia a prítomnosť zbraní v tejto oblasti predstavujú „hrubé porušenie“ prímeria uzavretého v novembri minulého roka. Izrael pritom pokračuje v pravidelných náletoch na libanonskom území napriek prímeriu sprostredkovanom Spojenými štátmi, píše AFP.

Údery nasledovali krátko po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila, že armáda začne realizovať plán na odzbrojenie Hizballáhu. Vláda tento krok označila za súčasť implementácie dohody o prímerí.

Ďalšie zo Zoznamu