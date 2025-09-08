MIMORIADNY ONLINE Trump bude rokovať s európskymi lídrami a čoskoro aj s Putinom: Témou má byť mier na Ukrajine

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump uviedol, že počas dneška a utorka pricestujú do Spojených štátov niektorí európski predstavitelia, aby prerokovali ďalší postup v dosiahnutí prímeria na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Trump bližšie nešpecifikoval, ktorí predstavitelia priletia. Agentúra DPA neskôr uviedla, že ide o niekoľkých európskych úradníkov pod vedením osobitného splnomocnenca EÚ pre sankcie Davida O'Sullivana, ktorí dnes navštívia Washington. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:18 Ukrajina očakáva „silnú reakciu od Ameriky,“ uviedol Zelenskyj po rekordnom útoku Ruska. Zelenskyj vyzval na sankcie, clá a obchodné obmedzenia voči Rusku, ako aj na zvýšenie kapacít Ukrajiny pre útoky na dlhé vzdialenosti. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
6:14 Podľa vojenskej rozviedky Rusko v roku 2025 prijal 280-tisíc zmluvných vojakov. Propagandistické kampane a „vysoké platby“ zmluvným vojakom prispievajú k úspešnosti náboru v Rusku, uviedol predstaviteľ rozviedky Vadym Skibitskyi. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
Európski lídri majú prísť do USA rokovať o prímerí na Ukrajine
Viacerí európski úradníci pod vedením O'Sullivana navštívia americké ministerstvo financií, aby prerokovali rôzne formy ekonomického tlaku na Rusko vrátane nových sankcií, potvrdil dnes agentúre DPA hovorca Európskej komisie.
Po návrate z tenisového turnaja US Open v New Yorku Trump novinárom dnes povedal, že čoskoro bude hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Veľmi skoro. V najbližších pár dňoch. Pozrite, my to vyriešime. Situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou. My to vyriešime," povedal prezident na otázku novinárov, kedy sa hovor medzi ním a Putinom uskutoční.
Rusko v noci na nedeľu podniklo svoj najväčší letecký útok vo vojne na Ukrajine, keď nasadilo viac ako 800 dronov a prvýkrát zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve. Útok si vyžiadal štyroch mŕtvych a 44 zranených.
Podľa stanice CNN prezident Trump dnes naznačil, že jeho administratíva je pripravená pristúpiť k druhej fáze sankcií proti Rusku. Náznaky prichádzajú v čase, keď americký líder začína byť čoraz viac frustrovaný nedostatkom pokroku v mierovom procese na Ukrajine. Dnes opäť zopakoval, že nie je spokojný s tým, čo sa deje na Ukrajine. "Nie som nadšený z toho, čo sa tam deje," povedal Trump o najnovších ruských útokoch. "Verím, že to vyriešime. Ale nie som s nimi spokojný. Nie som spokojný s ničím, čo súvisí s touto vojnou," dodal prezident USA.