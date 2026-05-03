Nešťastie u našich susedov: Počas večera pri ohni explodovali výbušniny z druhej svetovej vojny, zranené sú deti!

SANKT OSWALD – Sobotňajší večer pri táboráku sa v rakúskej obci Sankt Oswald neďaleko Freistadtu skončil drámou. Skupina detí vo veku od 10 do 14 rokov utrpela zranenia po tom, čo pod ohniskom, pri ktorom sedeli, nečakane explodovala ukrytá munícia. Polícia následne potvrdila, že išlo o nebezpečný relikt z čias druhej svetovej vojny.
K nešťastiu došlo v lokalite, ktorú pravidelne využívajú rôzne mládežnícke organizácie na táborenie. Po explózii na miesto okamžite dorazili všetky záchranné zložky. Päť zranených detí bolo urgentne transportovaných do nemocnice v Linzi. Rozsah ich zranení zatiaľ nie je presne špecifikovaný.
Po incidente polícia oblasť okamžite uzavrela a začala s podrobným prehľadávaním táboriska. Aj pod druhým táboriskom našla predmet s výbušninami. Na miesto prišla pyrotechnická jednotka. V Rakúsku sa občas stále nachádzajú bomby z druhej svetovej vojny, deje sa to najčastejšie počas výkopových prác na stavbách. Incidenty ako ten zo soboty sú ale vzácne, poznamenala agentúra Reuters.