Hrozivý incident na škole: Žiak pobodal učiteľku! Polícia po ňom pátra

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/ André März/NEWS5/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)
BERLÍN - Žiak v Essene na západe Nemecka dnes pobodal v škole učiteľku. Následne ušiel a polícia po ňom pátra, informovali policajti na sieti X. Zranenú ženu podľa nich previezli záchranári do nemocnice a teraz ju lekári operujú. Či je v ohrození života, nie je jasné.
Útok nožom sa odohral na strednej odbornej škole v severnej časti Essenu, ktorý leží v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Podľa bulvárneho listu Bild bodol žiak učiteľku do brucha. Motív činu nie je zatiaľ jasný.
Podľa Bildu je zranená žena vo vážnom stave, nie je ale jasné, či je v ohrození života. Páchateľ je na úteku, polícia po ňom pátra aj s nasadením vrtuľníkov.