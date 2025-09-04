Žaloba na vládu USA! Podali ju Orsted, štáty Rhode Island a Connecticut

KODAŇ - Dánska energetická spoločnosť Orsted a americké štáty Rhode Island a Connecticut oznámili, že sa rozhodli podať na administratívu Donalda Trumpa žaloby. Dôvodom je rozhodnutie amerického prezidenta zastaviť už takmer hotový projekt v oblasti veternej energie Revolution Wind, čo je podľa žalujúcich strán nelegálne. Informovala o tom agentúra Reuters.
Žaloby sú reakciou na augustové rozhodnutie Trumpovej administratívy zastaviť práce na projekte morského veterného parku neďaleko Rhode Islandu. Revolution Wind, v ktorom 50 % kontroluje Orsted a druhých 50 % firma Skyborn Renewables, bol v tom čase hotový na 80 %, pričom zo 65 veterných turbín bolo 45 nainštalovaných. Vláda však projekt zastavila pre nešpecifikované „obavy o národnú bezpečnosť“.
Rozhodnutie americkej vlády ako nezákonné
Orsted a Skyborn Renewables považujú rozhodnutie americkej vlády za nezákonné. Vlastnú žalobu sa z rovnakého dôvodu rozhodli podať aj štáty Rhode Island a Connecticut. Firmy v žalobe varovali pred rizikom, že projekt sa nepodarí dokončiť načas, keďže špecializovaných plavidiel potrebných na práce na mori nie je dostatok. Ak plavidlá v dôsledku zastavenia prác oblasť opustia, projekt by mohol byť odložený minimálne o rok a exituje aj riziko, že sa bude musieť zrušiť.
Trump je známy tým, že veternú energiu odmieta a uprednostňuje fosílne zdroje. Jeho vláda už v apríli urobila rovnaký krok voči projektu nórskej firmy Equinor. Neskôr však zákaz po diplomatických aktivitách nórskej vlády zrušila.