Požiar v suteréne bytového domu v Maďarsku: Hasiči zachránili viacerých obyvateľov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH)
BUDAPEŠŤ - V noci z utorka na stredu vypukol požiar v suteréne obytného domu v západomaďarskom Šoproni. Podľa servera atv.hu hasiči z budovy evakuovali 18 ľudí, informuje spravodajca v Budapešti.
V suteréne budovy na Ulici Mihálya Táncsicsa sa podľa Úradu civilnej ochrany (OKF) vznietili elektrické kolobežky a rôzne predmety. Hasičom zo Šoproňa a Sopronkövesdu sa podarilo zabrániť šíreniu ohňa do ďalších častí bytového domu.
Použili aj rebrík
V rámci evakuácie museli hasiči jednu osobu zachraňovať rebríkom z balkóna na prvom poschodí, dve osoby evakuovali cez okno a ďalšej obyvateľke nasadili dýchaciu masku, aby ju vyviedli zo zadymeného schodiska. Evakuovaných vyšetrila záchranná zdravotná služba. Nik neutrpel zranenie.