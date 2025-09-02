Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Šéfa Nestlé náhle VYRAZILI! Líder švajčiarského potravinového giganta skončil pre ROMÁNIK na pracovisku!

Freixe dostal padáka po tom, ako sa prevalil jeho románik. Zobraziť galériu (2)
Freixe dostal padáka po tom, ako sa prevalil jeho románik. (Zdroj: TASR/AP Photo/Keystone, x/MAGAfan1776, gettyimages.com)
BERN - Švajčiarska potravinárska spoločnosť po Nestlé šokujúcom škandále prepustila generálneho riaditeľa Laurenta Freixeho. Jeho koniec sa spája s neprípustným románikom na pracovisku, do čoho bola zatiahnutá jeho priama podriadená. Podnik o svojom rozhodnutí informoval v pondelok večer na svojom webe.

O Freixovom konci informovala spoločnosť Nestlé priamo na svojom webe. Freixe tajil milostný vzťah s priamou podriadenou. Na čele najväčšej potravinárskej firmy sveta bol Freixe iba rok. Podľa spoločnosti porušil firemný kódex správania.

Freixov príbeh len dokresľuje nestabilitu aktuálnej doby a okamžite sa objavil aj na titulných stránkach švajčiarskych novín. Generálni riaditelia predtým zostávali vo funkcii mnoho rokov a nakoniec sa stali predsedmi predstavenstva.

Freixeho vo funkcii nahradí Philipp Navratil, ktorý doteraz viedol divíziu kávy Nespresso a podľa agentúry Reuters je vychádzajúcou hviezdou podniku. "Bolo to nevyhnutné rozhodnutie,“ dodal vo svojom vyhlásení predseda predstavenstva Paul Bulcke. "Hodnoty a správa spoločnosti Nestlé sú pevnými základmi našej spoločnosti. Ďakujem Laurentovi za jeho dlhoročnú službu," dodal.

Nestlé tak mení riaditeľa už druhýkrát za rok.

Ľudia si okamžite spomenuli na slávny koncert Coldplay

Hneď, ako sa celý románik medializoval, verejnosť reagovala pomerne vtipne a celú situáciu prirovnala k nedávnej afére Andyho Byrona a bývalej šéfky jeho personálneho oddelenia Kristin Cabotovej, ktorých nevera bola náhle odhalená na hudobnom koncerte skupiny Coldplay. Namiesto Byronovej hlavy teda niekto fotoúpravou dopracoval tú Freixovu.

Viac o téme: PrepustenieRománikNestléLaurent Freixe
