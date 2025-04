Brutálna premena syna Arnolda Schwarzeneggera: Kedysi bojoval s nadváhou… Dnes ohuruje úžasnou postavou!

Christopher Schwarzenegger (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Syn legendárneho Arnolda Schwarzeneggera (77) - Christopher (27) bojoval pred pár rokmi s nadváhou. To je však už minulosťou a nedávno opäť ohúril fanúšikov, keď predviedol svoju skvelú postavu.

Christopher Schwarzenegger bol v minulosti často spomínaný hlavne kvôli svojim kilám navyše. To sa však v poslednom období výrazne zmenilo a verejnosť začal naopak ohurovať svojou postavou, pričom počas posledných rokov mal schudnúť približne 50 kilogramov.

To, ako vyzerá momentálne, zachytili pozorní fotografi, keď sa pred pár dňami vybral spoločne so svojou rodinou do reštaurácie. Christopher na záberoch vyzeral naozaj skvele a po nadváhe už dnes niet ani stopy.

