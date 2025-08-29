Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Masaker v katolíckej škole v Minneapolise: Útočníčkou bola transgender žena! Vyžívala sa v zabíjaní detí

Robin Westmanová zaútočila na nevinné deti.
Robin Westmanová zaútočila na nevinné deti.
MINNEAPOLIS - Americké mesto Minneapolis zasiahla krvavá tragédia. Dvadsaťtriročná transgender žena Robin Westmanová vo štvrtok počas bohoslužby v katolíckej škole zastrelila dve deti vo veku osem a desať rokov a ďalších sedemnásť ľudí zranila. Potom obrátila zbraň proti sebe. Vyšetrovanie odhaľuje, že útok si plánovala celé týždne a na sociálnej sieti zanechala desivé videá a manifest.

Streľba počas bohoslužby

K útoku došlo priamo v priestoroch katolíckej školy, ktorú Westmanová sama absolvovala v roku 2017, uvádza portál CNN. Útočníčka vtrhla do budovy so zbraňami a začala strieľať na deti i dospelých. Po masakre spáchala samovraždu.

Deti sa stali terčom

Medzi obeťami boli len osem- a desaťročné deti. Podľa výpovedí svedkov vypukol v triedach chaos. Desťročný školák Weston Halsne opísal, že sa pred guľkami ukryl pod lavicu. „Zachránil ma kamarát Victor, ktorý na mňa skočil a kryl ma telom. On bol však zasiahnutý do chrbta. Je veľmi odvážny, dúfam, že sa uzdraví,“ citovala chlapca CNN.

Videá plné nenávisti

Ešte pred útokom nahrala Westmanová na YouTube sériu videí pod prezývkou Robin W., ktoré podľa The Telegraph ukazovali celý arzenál zbraní – poloautomatickú pušku, brokovnicu, pištoľ aj stovky nábojov. Na zásobníkoch boli ručne písané nenávistné odkazy: „Zabite Trumpa,“ „Kde je tvoj Boh“ či antisemitské heslo „Šesť miliónov nebolo dosť“.

Masaker v katolíckej škole
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Abbie Parr)

V jednom zo záberov agresorka listovala v notesi s ručnými náčrtmi interiéru kostola vrátane usporiadania lavíc. Sama v zápiskoch priznala: „Nerobím to z rasizmu ani z ideológie. Nerobím to pre posolstvo. Robím to pre seba. Lebo som chorá,“ citovala jej slová CNN. Vyžívala sa predstavami o zabíjaní detí.

Plánovanie do posledného detailu

Podľa BBC Verify vyplýva z datovaných záznamov, že útok pripravovala celé týždne. Načasovala dokonca aj publikovanie manifestu tak, aby sa na internete objavil tesne pred masakrom, potvrdil šéf miestnej polície Brian O’Hara. Všetky videá už boli stiahnuté.

Minulosť a zmena identity

Podľa The Telegraph požiadala Westmanová ešte ako sedemnásťročná o zmenu mena z Robert na Robin s odôvodnením, že sa identifikuje ako žena. Po štyroch rokoch jej žiadosť úrady schválili.

Starosta varuje pred nenávisťou

Primátor Minneapolisu Jacob Frey vyzval verejnosť, aby útok nebol zneužívaný proti transgender komunite. „Ktokoľvek, kto túto tragédiu berie ako zámienku na útoky voči trans ľuďom alebo iným menšinám, stratil zmysel pre ľudskosť,“ uviedol podľa New York Post.

