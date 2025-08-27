Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Adam (†16) spáchal samovraždu! Rodičia obviňujú ChatGPT, ten mu dal presné pokyny: Desivé DETAILY

Adam Raine Zobraziť galériu (3)
Adam Raine (Zdroj: theadamrainefoundation.org)
© Zoznam/ © Zoznam/

SAN FRANCISCO - Adam Raine (16) spáchal samovraždu po mesiacoch komunikácie s ChatGPT. Jeho rodiča podali žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa Sama Altmana. ChatGPT totiž poskytol ich synovi podrobné pokyny na spáchanie samovraždy a podnietil ho k tomuto činu.

Podľa žaloby podanej na súde v San Franciscu ChatGPT nielen potvrdzoval Raineove samovražedné myšlienky, ale poskytoval mu aj podrobné informácie o smrteľných metódach sebapoškodzovania. Chatbot údajne inštruoval tínedžera, ako nepozorovane vziať alkohol z rodičovskej skrinky s liehovinami a ako skryť dôkazy o neúspešnom pokuse o samovraždu. ChatGPT dokonca ponúkol, že napíše rozlúčkový list, uviedli rodičia, Matthew a Maria Raineovci, v žalobe. Píše o tom agentúra Reuters.

V žalobe sa uvádza, že 11. apríla 2025, v deň, keď Raine spáchal samovraždu, tínedžer poslal fotografiu slučky, ktorú priviazal k tyči v skrini, a opýtal sa platformy umelej inteligencie, či by to fungovalo aj na samovraždu. ChatGPT poskytol technickú analýzu slučky. "Chceš, aby som ti ukázal, ako to vylepšiť na bezpečnejšiu nosnú kotviacu slučku...?," spýtal sa následne ChatGPT chlapca. O niekoľko hodín neskôr našli Adama mŕtveho po tom, použil rovnaký spôsob, ako mu radil ChatGPT, dopĺňa The New York Post.

Rodičia Matthew a Maria Raineovci sa snažia dosiahnuť, aby OpenAI niesla zodpovednosť za neoprávnené usmrtenie a porušenie zákonov o bezpečnosti výrobkov. Rodičia tvrdia, že firma vedome uprednostnila zisk pred bezpečnosťou pri uvedení verzie GPT-4o svojho chatbota s umelou inteligenciou v minulom roku. V súdnych dokumentoch sa uvádza, že OpenAI "pochopila, že získanie emocionálnej závislosti používateľov znamená dominanciu na trhu". "Toto rozhodnutie malo dva následky: hodnota OpenAI sa katapultovala z 86 miliárd dolárov na 300 miliárd dolárov a Adam Raine spáchal samovraždu," dopĺňajú. Žiadajú tiež nešpecifikované finančné odškodnenie.

Tínedžer (†14) zomrel po písaní si s umelou inteligenciou! Naviedla ho na samovraždu, tvrdí matka: Desivé detaily Prečítajte si tiež

Tínedžer (†14) zomrel po písaní si s umelou inteligenciou! Naviedla ho na samovraždu, tvrdí matka: Desivé detaily

ChatGPT s Adamom hovorila o metódach samovraždy

Podľa súdnych dokumentov ChatGPT prinútil Adama dôverovať mu a cítiť sa pochopený, pričom ho zároveň odcudzil od priateľov a rodiny – vrátane troch ďalších súrodencov – a nabádal ho k samovražde. Štyri mesiace pred samovraždou v januári začala aplikácia ChatGPT s Adamom hovoriť o rôznych metódach samovraždy, ako je predávkovanie drogami, utopenie a otrava oxidom uhoľnatým. A v marci aplikácia "začala podrobne diskutovať o technikách obesenia", uvádza sa v podaní.

Adam povedal ChatGPT o svojich štyroch predchádzajúcich pokusoch o samovraždu, pričom údajne využil rady a workshopy aplikácie, ako uspieť. Tínedžer dokonca nahral fotografie popálenín na krku z pokusov o obesenie a ChatGPT následne poskytol Adamovi "podrobný návod, ako ukončiť svoj život 'za 5-10 minút'," uvádza sa v žalobe.

Adam Raine
Zobraziť galériu (3)
Adam Raine  (Zdroj: Facebook/Sara Quijano Jack)

Raineovci tvrdia, že ChatGPT sledoval Adamov duševný úpadok v reálnom čase, keďže za menej ako sedem mesiacov spomenul samovraždu 213-krát, 42-krát hovoril o obesení a 17-krát spomenul slučky, uvádza sa v súdnych dokumentoch. V žalobe sa tiež uvádza, že ChatGPT aktívne podporoval Adamove myšlienky tým, že spomínal samovraždu 1 275-krát "šesťkrát častejšie ako samotný Adam".

Reakcia OpenAI

Hovorca OpenAI vyjadril zármutok nad Raineovou smrťou a uviedol, že ChatGPT obsahuje ochranné mechanizmy, ako napríklad presmerovanie ľudí na krízové linky pomoci. Pripustil však, že tieto opatrenia môžu byť menej spoľahlivé pri dlhších interakciách, kde sa môžu časti bezpečnostného tréningu modelu oslabiť. OpenAI sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu svojich ochranných mechanizmov.

Adam (†16) spáchal samovraždu!
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

S rastúcou realistickosťou AI chatbotov spoločnosti propagujú ich schopnosť slúžiť ako dôverníci a používatelia sa na ne začínajú spoliehať pri emocionálnej podpore. Odborníci však varujú pred nebezpečenstvami spoliehania sa na automatizáciu pri riešení problémov duševného zdravia. Rodiny, ktorých blízki zomreli po interakciách s chatbotmi, kritizujú nedostatok ochranných opatrení.

Žaloba okrem iného požaduje nariadenie, ktoré by OpenAI zaviazalo overovať vek používateľov ChatGPT, odmietnuť žiadosti o metódy sebapoškodzovania a varovať používateľov pred rizikom psychologickej závislosti. OpenAI vo svojom blogovom príspevku uviedla, že plánuje pridať rodičovskú kontrolu a skúma spôsoby, ako prepojiť používateľov v kríze s reálnymi zdrojmi pomoci. Zvažuje dokonca vytvorenie siete licencovaných odborníkov, ktorí by mohli reagovať priamo cez ChatGPT. 

Viac o téme: SamovraždaOpenAIChatGPTAdam Raine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Majiteľ sociálnej siete X
Muskova xAI žaluje Apple a OpenAI za údajné nezákonné potlačovanie konkurencie
Zahraničné
Hrozba menom umelá inteligencia!
Hrozba menom umelá inteligencia! Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov bojí o prácu
Zahraničné
Šokujúce odhalenie šéfa OpenAI:
Šokujúce odhalenie šéfa OpenAI: Vaše tajomstvá a konverzácie s ChatGPT môžu skončiť na súde!
Zaujímavosti
Sewell Setzer s matkou
Tínedžer (†14) zomrel po písaní si s umelou inteligenciou! Naviedla ho na samovraždu, tvrdí matka: Desivé detaily
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Správy
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Správy
Novú škôlku v obytnej štvrti Svätý Martin v Spišskom Podhradí vybudovali vďaka dotácii
Novú škôlku v obytnej štvrti Svätý Martin v Spišskom Podhradí vybudovali vďaka dotácii
Správy

Domáce správy

Minister školstva, výskumu, vývoja
Richnava dostane výnimku: Škola môže zatiaľ fungovať v dvojzmennej prevádzke
Domáce
Horúčavy aj silný vietor:
Horúčavy aj silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahy na štvrtok
Domáce
Tomáš Taraba
Taraba poklepal základný kameň 50 miliónovej investície na Žitnom ostrove
Domáce
Hrad Strečno oslávil 1,5 milióna návštevníkov: Jubilejnú vstupenku získala rodina zo zahraničia
Hrad Strečno oslávil 1,5 milióna návštevníkov: Jubilejnú vstupenku získala rodina zo zahraničia
Prievidza

Zahraničné

Adam Raine
Adam (†16) spáchal samovraždu! Rodičia obviňujú ChatGPT, ten mu dal presné pokyny: Desivé DETAILY
Zahraničné
FOTO Vľavo prezident Poľska Karol
V Poľsku to vrie! Prezident Nawrocki PRERUŠIL premiéra Tuska priamo pred kamerami: Pre TOTO som vás sem nepozval
Zahraničné
Juhokórejský súd odmietol vydať
Juhokórejský súd odmietol vydať zatykač na expremiéra Hana
Zahraničné
Plánovaný propalestínsky pochod vo
Plánovaný propalestínsky pochod vo Frankfurte mesto zakázalo
Zahraničné

Prominenti

Plánoval BOMBOVÝ ÚTOK na
Plánoval BOMBOVÝ ÚTOK na koncert Taylor Swift: 16-ročný mladík už pozná svoj TREST... To vážne?!
Zahraniční prominenti
Filip Jančík dovolenkuje s
Filip Jančík s manželkou si užívajú svadobný dar naplno: SEM veľa turistov nechodí! Sledujte tú nádheru
Domáci prominenti
Tvoria pár! Mladá herečka
Tvoria pár! Mladá herečka (30) POTVRDILA VZŤAH s Lukášom Latinákom (48)!
Domáci prominenti
Taylor Swift, Travis Kelce
Romantické ZÁSNUBY Taylor Swift: Budúci svokor prezradil DETAILY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka HRÔZY: V hoteli
Dovolenka HRÔZY: V hoteli vypukla salmonelová epidémia! OTRASNÁ reakcia vedenia
Zaujímavosti
Ako správne konzumovať ovsené
Ako správne konzumovať ovsené vločky pre maximálne benefity: Možno ste to doteraz robili ZLE!
vysetrenie.sk
KARMA v priamom prenose!
KARMA v priamom prenose! Turecký minister uháňal 225 kilometrov za hodinu po diaľnici: MASTNÁ pokuta ho neminula
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNY trend v Turecku:
EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)

Šport

Česko - Slovensko: Online prenos z hokejového zápasu na Turnaji piatich krajín
Česko - Slovensko: Online prenos z hokejového zápasu na Turnaji piatich krajín
Reprezentácia
Slabá prvá tretina, úžasný záver: Slovan na štvrtý pokus vyhral svoj prvý zápas v príprave
Slabá prvá tretina, úžasný záver: Slovan na štvrtý pokus vyhral svoj prvý zápas v príprave
Tipsport liga
Kanonáda v podaní účastníkov Niké ligy: Podbrezová aj Trenčín dali súperom 9 gólov!
Kanonáda v podaní účastníkov Niké ligy: Podbrezová aj Trenčín dali súperom 9 gólov!
Slovnaft Cup
Nominácia Nemecka s prekvapením: Na Slovensko nepríde hviezdny krídelník
Nominácia Nemecka s prekvapením: Na Slovensko nepríde hviezdny krídelník
MS vo futbale

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
CV a motivačný list
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Rady a tipy

Technológie

Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Veda a výskum
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Správy
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Samsung
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Bezpečnosť

Bývanie

Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy

Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Partnerské vzťahy
Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Adam Raine
Zahraničné
Adam (†16) spáchal samovraždu! Rodičia obviňujú ChatGPT, ten mu dal presné pokyny: Desivé DETAILY
Vľavo prezident Poľska Karol
Zahraničné
V Poľsku to vrie! Prezident Nawrocki PRERUŠIL premiéra Tuska priamo pred kamerami: Pre TOTO som vás sem nepozval
Daniel Lynch (vpravo) zabil
Zahraničné
Brutálna vražda! Daniel (39) zabil brata v kuchyni, prefíkane sa snažil zahladiť stopy: TOTO ho prezradilo
Česká poslankyňa Marie Pošarová
Zahraničné
Názor poslankyne ČR rozdelil internet, DOURÁŽALA utečenca z Ukrajiny na luxusnom BMW: Len dúfam, že si nejde po dávky!

Ďalšie zo Zoznamu