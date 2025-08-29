Rusko je na kolenách: Ukrajina využíva účinnú taktiku! Krajinu paralyzuje nedostatok TEJTO komodity

MOSKVA - Rusko, ktoré sa roky pýšilo postavením ropnej veľmoci, dnes čelí paradoxu: na čerpacích staniciach mu chýba benzín. Útoky ukrajinských dronov na rafinérie spôsobili nedostatok palív, prudký rast cien a odhalili slabiny ruskej energetickej infraštruktúry.
Kríza, ktorú priznávajú už aj ruské médiá
O palivovej tiesni otvorene píše aj denník Kommersant. Oficiálna verzia znie, že za rekordné ceny môže zvýšený dopyt a oneskorená údržba rafinérií. No zahraničné médiá poukazujú na omnoho zásadnejší dôvod – cielené údery ukrajinských dronov.
Zasiahnuté rafinérie a 13 % kapacity preč
Portál Kyiv Independent pripomína, že od začiatku augusta boli pod paľbou zariadenia v Novokujbyševsku, Saratove a Volgograde. Podľa exilového denníka Moscow Times Rusko prišlo už o približne 13 percent spracovateľskej kapacity. Najväčšie problémy hlási Ďaleký východ a Krym, kde sa na benzín tvoria dlhé rady.
Sankcie zväzujú ruky
Situáciu ešte zhoršuje nedostatok katalyzátorov potrebných na spracovanie ropy. Doteraz ich Rusko nakupovalo zo Západu, no sankcie dovoz obmedzili. Obnova výroby sa tak stáva zdĺhavým a nákladným procesom.
Nefunguje ani dovoz od spojencov
Kremeľ zakázal vývoz benzínu a snažil sa doplniť zásoby dovozom z Bieloruska. No podľa ukrajinskej rozviedky Minsk dodávky obmedzuje – palivo sa mu totiž oplatí predať na iných trhoch.
Cielený tlak na energetiku
Ako pripomína Euronews, útoky nesmerujú len na rafinérie, ale aj na vlaky s palivami či plynovod Družba. Kyjev tak vedome útočí na sektor, ktorý je základom ruskej ekonomiky a zdrojom príjmov pre Kremeľ.
Potenciálna rana pre Putinov režim
Ak sa Ukrajine podarí tlak udržať, v kombinácii s vysokou infláciou môže ísť o jednu z najťažších skúšok Putinovej éry. Zbraňou pritom nie sú tanky ani rakety, ale systematické paralyzovanie ropnej mašinérie, na ktorej Rusko stojí.