Rusko je na kolenách: Ukrajina využíva účinnú taktiku! Krajinu paralyzuje nedostatok TEJTO komodity

Ukrajina systematicky bombarduje ruské rafinérie.
Ukrajina systematicky bombarduje ruské rafinérie. (Zdroj: X/KyivInsider)
MOSKVA - Rusko, ktoré sa roky pýšilo postavením ropnej veľmoci, dnes čelí paradoxu: na čerpacích staniciach mu chýba benzín. Útoky ukrajinských dronov na rafinérie spôsobili nedostatok palív, prudký rast cien a odhalili slabiny ruskej energetickej infraštruktúry.

Kríza, ktorú priznávajú už aj ruské médiá

O palivovej tiesni otvorene píše aj denník Kommersant. Oficiálna verzia znie, že za rekordné ceny môže zvýšený dopyt a oneskorená údržba rafinérií. No zahraničné médiá poukazujú na omnoho zásadnejší dôvod – cielené údery ukrajinských dronov.

Zasiahnuté rafinérie a 13 % kapacity preč

Portál Kyiv Independent pripomína, že od začiatku augusta boli pod paľbou zariadenia v Novokujbyševsku, Saratove a Volgograde. Podľa exilového denníka Moscow Times Rusko prišlo už o približne 13 percent spracovateľskej kapacity. Najväčšie problémy hlási Ďaleký východ a Krym, kde sa na benzín tvoria dlhé rady.

Sankcie zväzujú ruky

Situáciu ešte zhoršuje nedostatok katalyzátorov potrebných na spracovanie ropy. Doteraz ich Rusko nakupovalo zo Západu, no sankcie dovoz obmedzili. Obnova výroby sa tak stáva zdĺhavým a nákladným procesom.

Nefunguje ani dovoz od spojencov

Kremeľ zakázal vývoz benzínu a snažil sa doplniť zásoby dovozom z Bieloruska. No podľa ukrajinskej rozviedky Minsk dodávky obmedzuje – palivo sa mu totiž oplatí predať na iných trhoch.

Cielený tlak na energetiku

Ako pripomína Euronews, útoky nesmerujú len na rafinérie, ale aj na vlaky s palivami či plynovod Družba. Kyjev tak vedome útočí na sektor, ktorý je základom ruskej ekonomiky a zdrojom príjmov pre Kremeľ.

Potenciálna rana pre Putinov režim

Ak sa Ukrajine podarí tlak udržať, v kombinácii s vysokou infláciou môže ísť o jednu z najťažších skúšok Putinovej éry. Zbraňou pritom nie sú tanky ani rakety, ale systematické paralyzovanie ropnej mašinérie, na ktorej Rusko stojí.

