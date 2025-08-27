Viceprezident USA terčom kritiky: Možné prímerie na Ukrajine zakladá na CHYBNOM historickom tvrdení

WASHINGTON – Vojna na Ukrajine by sa podľa plánov USA mala skončiť prímerím, ktoré definitívne ukončí všetky boje. Aktéri konfliktu však nechcú upustiť od svojich požiadaviek. Po summite na Aljaške sa Trump dokonca priklonil na stranu Ruska. Jeho viceprezident dokonca prirovnáva prímerie k mylným názorom, podľa ktorých mala byť ukončená druhá svetová vojna.
Spojené štáty dali jasne najavo, ako by malo vyzerať prímerie na Ukrajine. Po summite prezidentov USA a Ruska na Aljaške sa Donald Trump dokonca priklonil na Putinovu stranu. Ešte v deň návratu do Washingtonu vyhlásil, že súhlasí s ruským návrhom na ukončenie bojov. Zahrňovalo by to odovzdanie východných regiónov, s čím Kyjev výhradne nesúhlasí.
Kroky Trumpa podporuje aj viceprezident USA J.D. Vance. Ten v rozhovore pre NBC dokonca vyhlásil, že všetky veľké vojny a konflikty sa končia prímerím. "Pokiaľ sa vrátite k prvej a druhej svetovej vojne, ku každému veľkému konfliktu v dejinách ľudstva, všetky vojny končia nejakým druhom rokovaní," povedal.
Tento názor si všimla široká verejnosť, pričom kritika sa ušla Vanceovi aj od historikov. Mnohí Ľudia rýchlo poukázali na to, že toto tvrdenie viceprezidenta USA nie ej správne. Druhá svetová vojna sa neskončila rokovaniai o prímerí, ale bezpodmienečnou kapituláciou Nemecka (máj 1945) a Japonsko (august 1945).
Len sprostredkovateľ
USA podľa viceprezidenta zaujali v rokovaniach skôr pasívnu úlohu ako sprostredkovateľ informácií a návrhov na ukončenie vojny medzi bojujúcimi stranami. Vance okrem toho povedal aj pár viet na adresu vedenia Ukrajiny.
"Vec sa má tak, že nakoniec sami Ukrajinci rozhodnú o tom, ako budú vyzerať hranice ich krajiny. Nebudeme ich do ničoho nútiť. Zlatá stredná cesta je spôsob, akým sa rieši ukončenie bojov," dodal.