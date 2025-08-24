Stretnutie I Če-mjonga a Išibu posilnilo aj trojstrannú spoluprácu s USA

TOKIO - Prvý riadny summit medzi juhokórejským prezidentom I Če-mjongom a japonským premiérom Šigeru Išibom posilnil aj trojstrannú spoluprácu so Spojenými štátmi, uviedol v nedeľu hlavný bezpečnostný poradca Iho.
Poradca I Če-mjonga povedal novinárom, že stretnutie juhokórejského lídra s Išibom znamenalo včasné obnovenie „kyvadlovej diplomacie“ medzi Soulom a Tokiom, čím sa otvorila cesta k prehĺbeniu vzťahov. „Summit bol významný pre posilnenie trojstrannej spolupráce medzi Kóreou, USA a Japonskom,“ ozrejmil poradca na tlačovej konferencii v Tokiu. Lídri sa podľa jeho slov zhodli, že bilaterálna i trojstranná spolupráca sú nevyhnutné pre udržanie mieru a stability v regióne.
Na otázku, či Išiba poskytol I Če-mjongovi rady pred jeho stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, poradca odpovedal, že obaja lídri si „vymieňali názory a zdieľali skúsenosti týkajúce sa aktuálnych tém“.Návšteva Tokia je prvou oficiálnou návštevou juhokórejského prezidenta od jeho júnového nástupu do funkcie. Išiba juhokórejskému lídrovi za návštevu poďakoval a na sociálnej sieti X zverejnil viaceré fotografie. V nedeľu by sa mal I stretnúť s japonskými poslancami a následne odletieť do USA na summit s Trumpom. Očakáva sa, že prezidenti budú rokovať predovšetkým o bezpečnosti a obchode.