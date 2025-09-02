Sudca rozhodol: Nasadenie vojakov počas protestov v Los Angeles je nezákonné!

WASHINGTON - Nasadenie jednotiek Národnej gardy administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa počas protestov proti imigračným orgánom v Južnej Kalifornii je nezákonné, rozhodol v utorok sudca washingtonského súdu Charles Breyer. Informuje o tom agentúra AP.
Breyer v utorok rozhodol, že Trumpova administratíva vyslaním vojakov s cieľom, aby sprevádzali federálnych agentov pri imigračných raziách, porušila federálny zákon. Sudca však napriek tomu bezprostredne nenariadil stiahnutie zostávajúcich vojakov, spresňuje americká agentúra. Nariadenie by malo nadobudnúť platnosť v piatok.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď Trump diskutuje o nasadení Národnej gardy
Príslušnú žalobu podal americký štát Kaliforna s tým, že vojaci nasadí počas leta v meste Los Angeles porušujú zákon, ktorý zakazuje vojenské presadzovanie domácich vnútroštátnych zákonov. Právnici republikánskej administratívy nástoja na tom, že sa dotknutý zákon Posse Comitatus neuplatňuje, pretože vojaci chránili federálnych úradníkov, a nepresadzovali zákony. Tvrdia, že vojaci boli mobilizovaní na základe právomoci, ktorá prezidentovi umožňuje tak urobiť.
Rozhodnutie sudcu prichádza v čase, keď Trump diskutuje o nasadení Národnej gardy v mestách vedených politikmi z tábora demokratov, ako sú Chicago, Baltimore a New York. Gardu už nasadil v rámci svojho bezprecedentného prevzatia moci v oblasti presadzovania práva vo Washingtone, D.C., kde má prezident priamu právnu kontrolu, konštatuje agentúra AP. Trump pôvodne povolal 800 členov Národnej gardy Federálneho dištriktu Kolumbia, aby pomohli tamojšej polícii potlačiť kriminalitu v hlavnom meste a tiež vyhnať odtiaľ bezdomovcov.