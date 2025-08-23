Lesné požiare v Portugalsku: Hasič zahynul pri zásahu, vyhorelo už 278-tisíc hektárov

LISABON - Kancelária portugalského prezidenta Marcela Rebela de Sousu v sobotu oznámila, že štvrtou obeťou lesných požiarov v okolí obce Sabugal sa stal hasič bojujúci so šíriacimi sa plameňmi.
Kancelária prezidenta vyjadrila sústrasť rodine 45-ročného hasiča, ktorý „tragicky zahynul pri priamom boji s lesnými požiarmi v obci Sabugal“ na severovýchode krajiny.
Portugalsko i susedné Španielsko v uplynulých dvoch mesiacoch bojovali s niekoľkými lesnými požiarmi, pre ktoré vlny horúčav, suchá a priaznivý vietor vytvárajú ideálne podmienky pre rýchlejšie šírenie. V Španielsku dosiaľ zahynuli pri požiaroch rovnako štyria ľudia.Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) tento rok v Portugalsku vyhorelo už približne 278.000 hektárov lesov.