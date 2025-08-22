Irán bude v utorok rokovať s krajinami E3 o jadrovom programe

TEHERÁN/PARÍŽ - Iránski diplomati sa v utorok stretnú so svojimi britskými, francúzskymi a nemeckými kolegami, aby rokovali o iránskom jadrovom programe. Oznámilo to v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.
Pokračovanie rokovaní
„Bolo dohodnuté, že rokovania Iránu s týmito tromi európskymi krajinami a Európskou úniou budú pokračovať na budúci utorok na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí,“ oznámil iránsky rezort diplomacie. Vyhlásenie prišlo po telefonáte iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího s jeho rezortnými kolegami zo zmienených krajín nazývaných skupina E3 a šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou.
O telefonáte medzičasom informoval aj Paríž. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot odkázal Teheránu, že čas na rokovania o jeho jadrovom programe „sa kráti“. „Práve sme mali dôležitý telefonický rozhovor s naším iránskym kolegom o jadrovom programe a sankciách proti Iránu, ktoré sa pripravujeme opäť zaviesť,“ napísal Barrot na platforme X. „Čas sa kráti. Na budúci týždeň sa uskutoční ďalšie stretnutie venované tejto otázke,“ dodal.
Európske mocnosti hrozia obnovením sankcií
Zmienené tri európske mocnosti Iránu už pred časom pohrozili, že aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a voči Teheránu opätovne zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.
Táto dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami z roku 2015, známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 však USA - počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Washington a Teherán síce v nedávnej minulosti rokovali o potenciálnej novej dohode, Irán však tieto takmer dva mesiace trvajúce jadrové rokovania pozastavil po tom, ako Izrael a následne aj samotné Spojené štáty v júni zaútočili na jeho jadrové zariadenia. Izrael, USA aj európske krajiny sa obávajú, že Irán sa snaží získať jadrové zbrane, čo ten odmieta.