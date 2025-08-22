Nešťastie počas výstavby mosta: Pretrhlo sa lano a zomreli siedmi ľudia

PEKING - Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších deväť zostáva nezvestných po tom, ako sa v piatok v severozápadnej Číne pretrhlo lano na moste počas jeho výstavby, informovali štátne médiá. Informujeme o tom podľa správy agentúry AFP.
Denník The People's Daily uviedol, že k incidentu došlo počas výstavby mosta cez Žltú rieku v provincii Čching-chaj. Na mieste nehody sa podľa neho nachádzalo 15 pracovníkov a projektový manažér. Na fotografiách uverejnených na webovej stránke denníka je vidieť čiastočne postavený most, ktorého stredná časť ešte nie je dokončená, s dvoma obrovskými lešeniami a niekoľkými žeriavmi vedľa neho. Záchranná operácia podľa The People's Daily stále prebieha. Denník vysvetľuje, že most je súčasťou železničnej trate spájajúcej hlavné mestá provincií S’-čchuan a Čching-chaj.