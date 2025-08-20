Lesné požiare v Portugalsku si vyžiadali tretiu obeť

LISABON - Pri požiaroch sužujúcich Portugalsko zahynula ďalšia osoba – 65-päťročný muž, ktorý pomáhal s ich hasením, uviedli v stredu tamojšie úrady. Informujeme podľa správy agentúry AFP.
Muž prišiel o život pri nehode s technikou používanou pri hasení, ozrejmil pre agentúru AFP veliteľ z Národného úradu civilnej ochrany (ANEPC) Paulo Santos. Zosnulý pracoval pre spoločnosť najatú na pomoc s požiarom v meste Mirandela na severe krajiny. Celkový počet obetí tohtoročných lesných požiarov v Portugalsku sa tak zvýšil na tri. Hasiči v stredu ráno stále bojovali so štyrmi veľkými požiarmi. Nasadených bolo viac ako 2600 hasičov a asi 20 lietadiel.
V lokalite zasahovali dve hasičské lietadlá zo Švédska
V utorok pri hasení požiarov v blízkosti mesta Sabugal v centrálnej oblasti krajiny utrpelo zranenia približne 15 ľudí, pričom jedna osoba kritické. V lokalite zasahovali dve hasičské lietadlá zo Švédska prostredníctvom Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie. Po ničivých požiaroch v roku 2017, ktoré si vyžiadali 119 obetí v celej krajine, Portugalsko desaťnásobne zvýšilo investície do prevencie a zdvojnásobilo rozpočet na boj proti lesným požiarom. Podľa údajov vlády sa následne podarilo znížiť množstvo zničenej pôdy na 54.000 hektárov v rokoch 2018 až 2023. Ide o tretinu pôdy, ktorá zhorela v rokoch 2001 až 2017, píše AFP.